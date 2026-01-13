Як змінять "Національний кешбек"?

Відсоток на певні товари можуть підвищити, тоді як на інші – знизити або взагалі відмінити. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева для LIGA.net.

Дивіться також Соціальні виплати українцям можуть затримати: чи варто панікувати і куди звертатися

Державну програму планують модифікувати, аби надати ще більше переваг українським товарам там, де є високий тиск імпорту.

Наприклад, до нас звернулися виробники молочної продукції з пропозицією підвищити відсоток кешбеку за покупку твердих сирів, оскільки в цій категорії відчувають найбільший тиск імпорту,

– розповів міністр.

Водночас кешбек можуть знизити або взагалі відмінити для деяких інших найменувань, де імпорт не становить загрози.

За словами Соболева, це стало б "додатковим аргументом" у конкурентній боротьбі за українського споживача.

Нагадаємо, за даними опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, позитивний ефект від "Національного кешбеку" відчув кожен п'ятий бізнес в Україні. Водночас 41,9% підприємств заявили, що програма не вплинула на їхню діяльність.

Як оформити "Національний кешбек"?