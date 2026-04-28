Навчання можуть зарахувати до стажу: експертка назвали умови

Питання страхового стажу дуже важливо для отримання пенсійних виплат. Проте далеко не всі періоди, як раніше вважали українці, туди враховуються. Мова йде зокрема про навчання.

Чи зараховують здобуття освіти до стажу?

Річ у тім, що у навчальних закладах зараховується до страхового стажу лише до 1 січня 2004 року, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Згідно з інформацією, з початку 2004 року набув чинності Закон України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Він запровадив поняття "страховий стаж".

З того часу навчання до страхового стажу не входить.

Важливо! Наразі має значення те, протягом якого періоду та яку суму страхових внесків роботодавець сплачував за працівника до Пенсійного фонду.

Адвокатка АО "Юридична фірма "Марусяк і партнери" Оксана Воробей зокрема пояснила, що період навчання у вищому навчальному закладі не зараховується ні до трудового, ні до страхового стажу.

Чому наразі такі правила? Єдиний соціальний внесок у систему загальнообов’язкового державного соціального страхування за студентів під час навчання ніхто не сплачує.

Навчання, яке особи проходили на денній формі в технікумах або закладах професійно-технічної освіти до 1 січня 2004 року, зараховується до трудового стажу. Водночас навчання після 1 січня 2004 року до стажу не зараховується,

– пояснила експертка.

Водночас навчання в радянський час зараховується до трудового стажу.

Адвокатка також повідомила, що раніше записи про навчання робили записи в трудовій книжці. Однак Пенсійний фонд часто не хоче враховувати цей стаж, зокрема через помилки в записах.

Зверніть увагу! Строкова військова служба зараховується до страхового стажу та враховується при призначенні пенсії, а підтвердити її можна військовим квитком або довідкою, яку видає ТЦК або військовою частиною.

Оксана Воробей наголосила, що основним документом для зарахування трудового стажу є запис у трудовій книжці. Якщо ж його немає або він зроблений неякісно, то знадобляться диплом та довідка з навчального закладу про період навчання.

Якщо навчального закладу вже немає, то вихід все одно є – довідку можна отримати в архіві.

Що ще слід знати про ЄСВ?

Нагадаємо, що розмір мінімального страхового внеску наразі становить 1 902,34 гривні на місяць. Тобто місяць страхового стажу зарахують за умови оплати мінімального страхового внеску.

Водночас максимальна сума для нарахування ЄСВ становить 172 940 гривень чи 20 мінімальних зарплат. А максимальний страховий внесок становить 38 046,80 гривні.

Водночас подвійна сплата ЄСВ не здатна жодним чином покращити ситуацію. До стажу зарахують лише один місяць незалежно від разів сплати.

Але більше внески можуть збільшити розмір майбутньої пенсії. Річ у тім, що пенсійна виплата залежить зокрема від суми внесків.