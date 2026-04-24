Навіть до 60 років: кому передбачені дострокові пенсійні виплати

Можливість вийти на пенсію в Україні залежить від страхового стажу. Зокрема у 2026 році вимоги до стажу дещо змінились.

Коли виходять на пенсію в Україні у 2026 році?

Про це розказала начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Лариса Бабич, про що пише Суспільне.

Читайте також Наполовину всохла, – ведучий "Миколиної погоди" розповів про свою пенсію

У поточному році вийти на пенсію можна за таких обставин:

у 60 років – повинен бути стаж від 33 років;

у 63 роки – як мінімум 23 років стажу;

у 65 років – щонайменше 15 років стажу.

Водночас є певний перелік осіб, що мають право на дострокову пенсійні виплати. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Перша категорія – це люди, що мають особливий статус. Наразі серед них:

УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих (померлих) військових після досягнення чоловіками віку у 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок; багатодітні матері (які народили п’ять та більше дітей), матері осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, але якщо вони виховали дітей до шестирічного віку, досягли віку 50 років та мають не менше 15 років страхового стажу.

Зверніть увагу! За вибором матері (або у випадку її відсутності) якщо виховання дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком. Але теж за певних умов – досягнення віку 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Друга категорія – це звільненні за 1,5 року до досягнення пенсійного віку:

у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, зокрема з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності чи штату працівників за умови реєстрації таких осіб у державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та відсутності протягом 7 календарних днів підходящої для них роботи;

у зв’язку з виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров’я.

Право на таку пенсію виникає, якщо українець або українка на момент звільнення набув чи набула страховий стаж, який потрібен для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок).

Третя категорія – це ті громадяни, що мають певні захворювання. Мова йде про людей з хворобою гіпофізарний нанізм або особи з особи з диспропорційною низькорослістю.

Також до цієї категорії входять особи з інвалідністю по зору I групи – незрячі та особи з інвалідністю з дитинства I групи.

Зверніть увагу! Але після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу – не менше 15 років у чоловіків та щонайменше 10 років у жінок.

Що ще слід знати пенсіонерам?

Пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у 2026 році. Транспортна пільга передбачена у трамваях, автобусах, тролейбусах, приміських електричках. Однак за наявності пенсійного посвідчення. За таксі, потяги тощо літнім людям доведеться сплачувати.

Водночас нова грошова виплата – 1 500 гривень – не враховується під час обчислення сукупного доходу родини. Також ця фінансова підтримка не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.