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8 липня, 13:25
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Найбільший порт Європи готується до можливого конфлікту з Росією

Валерія Моргун
Основні тези
  • Порт Роттердаму, він же найбільший порт Європи, резервує причали для військових вантажів за запитом НАТО та готується до навчань через зростання напруги з Росією.
  • Координація дій відбувається з портом Антверпен для обробки британських, американських і канадських транспортних засобів і вантажів.

Найбільший порт Європи готується до потенційного конфлікту з Росією. За запитом НАТО, порт Роттердаму резервує свої причали для кораблів з військовими вантажами.

Порт Роттердаму готується до можливих бойових дій з Росією

Крім того, порт також планує провести кілька навчань через зростання напруги на континенті, передає 24 Канал з посиланням на FT.

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Бодевін Сімонс, виконавчий директор адміністрації Роттердамського порту, заявив, що порт координує свої дії з сусіднім Антверпеном щодо того, як впоратися з прибуттям британських, американських і канадських транспортних засобів і вантажів,
– повідомляє видання.

Сімонс пояснив, що очікується, що одне або кілька таких суден швартуватимуться в порту на кілька тижнів, чотири або п'ять разів на рік. Однак місце розташування може змінюватися. 

Зауважте! Кілька разів на рік у порту проводитимуться військові навчання з висадкою морського десанту.

Що відомо про порт?

Порт вже мав досвід роботи з озброєннями, зокрема й під час війни в Перській затоці 2003 року. Проте навіть у період холодної війни не мав для них спеціальної пристані. Однак сусідній Антверпен регулярно отримує поставки для американських військ, дислокованих у Європі. Він обробляє 240 млн тонн вантажів на рік, що робить його другим за величиною портом у ЄС.