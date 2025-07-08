Порт Роттердама готовится к возможным боевым действиям с Россией
Кроме того, порт также планирует провести несколько учений из-за роста напряжения на континенте, передает 24 Канал со ссылкой на FT.
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Бодевин Симонс, исполнительный директор администрации Роттердамского порта, заявил, что порт координирует свои действия с соседним Антверпеном относительно того, как справиться с прибытием британских, американских и канадских транспортных средств и грузов,
– сообщает издание.
Симонс объяснил, что ожидается, что одно или несколько таких судов будут швартоваться в порту на несколько недель, четыре или пять раз в год. Однако местоположение может меняться.
Обратите внимание! Несколько раз в год в порту будут проводиться военные учения с высадкой морского десанта.
Что известно о порту?
Порт уже имел опыт работы с вооружениями, в том числе и во время войны в Персидском заливе 2003 года. Однако даже в период холодной войны не имел для них специальной пристани. Однако соседний Антверпен регулярно получает поставки для американских войск, дислоцированных в Европе. Он обрабатывает 240 млн тонн грузов в год, что делает его вторым по величине портом в ЕС.