Порт Роттердаму готується до можливих бойових дій з Росією

Крім того, порт також планує провести кілька навчань через зростання напруги на континенті, передає 24 Канал з посиланням на FT.

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Бодевін Сімонс, виконавчий директор адміністрації Роттердамського порту, заявив, що порт координує свої дії з сусіднім Антверпеном щодо того, як впоратися з прибуттям британських, американських і канадських транспортних засобів і вантажів,

– повідомляє видання.

Сімонс пояснив, що очікується, що одне або кілька таких суден швартуватимуться в порту на кілька тижнів, чотири або п'ять разів на рік. Однак місце розташування може змінюватися.

Зауважте! Кілька разів на рік у порту проводитимуться військові навчання з висадкою морського десанту.