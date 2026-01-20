Не тільки Київ: у яких регіонах найгірша ситуація після російського обстрілу

Уряд провів селектор під головуванням Володимира Зеленського щодо ситуації в енергетиці після масованої атаки Росії. Під час селектора озвучили оперативну інформацію про стан енергосистеми та ситуацію в регіонах.

У яких областях найгірша ситуація після атаки?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише 24 Канал з посиланням на її соціальні мережі.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Ворог цілеспрямовано б’є по критичній інфраструктурі. Було багато балістичних ударів. Є пошкодження в низці областей та у столиці.

Свириденко також повідомила, що внаслідок ударів у Київській області, на жаль, є загиблий цивільний, та висловила щирі співчуття рідним і близьким.

Крім того, через наслідки обстрілу Києва в окремих районах фіксуються перебої постачанням води, тепла та електроенергії. Зокрема без тепла наразі понад 5 тисяч будинків у місті.

Складною залишається ситуація у таких областях:

Харківській; Сумській; Чернігівській.

Аварійні служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити подачу води, тепла і світла,

– наголосила Юлія Свириденко.

Зауважте! На період ремонтів розгортаються додаткові потужності резервної генерації, працюють Пункти незламності, а також залучені підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, що в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють у регіонах, де застосовані аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись та закликали споживати ощадливо світло.

Що ще слід знати про ситуацію зі світлом?