У яких областях найгірша ситуація після атаки?
Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише 24 Канал з посиланням на її соціальні мережі.
Ворог цілеспрямовано б’є по критичній інфраструктурі. Було багато балістичних ударів. Є пошкодження в низці областей та у столиці.
Свириденко також повідомила, що внаслідок ударів у Київській області, на жаль, є загиблий цивільний, та висловила щирі співчуття рідним і близьким.
Крім того, через наслідки обстрілу Києва в окремих районах фіксуються перебої постачанням води, тепла та електроенергії. Зокрема без тепла наразі понад 5 тисяч будинків у місті.
Складною залишається ситуація у таких областях:
- Харківській;
- Сумській;
- Чернігівській.
Аварійні служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити подачу води, тепла і світла,
– наголосила Юлія Свириденко.
Зауважте! На період ремонтів розгортаються додаткові потужності резервної генерації, працюють Пункти незламності, а також залучені підрозділи ДСНС.
Нагадаємо, що в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють у регіонах, де застосовані аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання,
– йдеться у повідомленні.
Важливо! В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись та закликали споживати ощадливо світло.
Що ще слід знати про ситуацію зі світлом?
- Наступні 30 днів ситуація в українській енергосистемі може бути складною. Через російські обстріли проблеми як зі світлом, так і з теплопостачанням у деяких регіонах можуть зростати.
- Повернення до прогнозованих графіків відключень світла відбудеться тільки після стабілізації ситуації в енергосистемі.