Понад 100 тисяч гривень: хто найбільше заробляє в Україні

За 4 роки повномасштабної війни структура ринку праці в Україні змінилася. Серед найбільш оплачуваних вакансій залишились професії зі сфери будівництва, зокрема фасадники та мулярі.

Які професії найбільш оплачувані?

Однак уже в січні 2026 року до такого переліку додалася нова категорія – служба в Силах оборони. Деталі для 24 Каналу розповіли аналітики OLX Робота.

За чотири роки медіанна заробітна плата в Україні зросла майже на 94%, тоді як кількість вакансій збільшилася на 13%.

Зокрема, список найоплачуваніших професій дещо змінився – у топі з'явилася оборонна сфера, а робота за кордоном зникла.

Січень 2022 року Січень 2026 року № професія зарплатня (медіанна) професія зарплатня (медіанна) 1 Брокер (із нерухомості) 65,5 тисячі гривень Брокер (із нерухомості) 112,5 тисячі гривень (+72%) 2 Муляр 35 тисяч гривень Служба в Силах оборони 70,6 тисячі гривень 3 Фасадник 35 тисяч гривень Фасадник 65 тисяч гривень (+86%) 4 Пакувальник (за кордоном) 35 тисяч гривень Штукатур 62,8 тисячі гривень (+128%) 5 Далекобійник (за кордоном) 31,5 тисячі гривень Муляр 55 тисяч гривень (+57%)

Яку роботу найчастіше шукають українці?

Змінилися і вподобання шукачів роботи. Якщо у 2022 році серед найпопулярніших переважали робітничі спеціальності, то тепер інтерес частіше зміщується до вакансій із гнучким графіком або можливістю працювати дистанційно – зокрема у сферах комунікацій та онлайн-торгівлі.

Наразі найбільше відгуків набрали вакансії копірайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чату, менеджера по роботі з клієнтами та менеджера інтернет-магазину.

Натомість на початку 2022 року – оголошення оператора чату, плиточника, різноробочого, промоутера та пакувальника.

Яких спеціалістів шукають роботодавці?

А от попит з боку роботодавців за цей час суттєво не змінився. Найбільше вакансій і надалі пропонують у роздрібній торгівлі та логістиці, де найчастіше шукають продавців і водіїв.

Окрім того, до списку найзатребуваніших вакансій цьогоріч також потрапили служба в Силах оборони й вантажники.

Що змінить новий Трудовий кодекс?