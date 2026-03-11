Укр Рус
Економіка Новини економіки Понад 100 тисяч гривень: хто найбільше заробляє в Україні
11 березня, 18:42
4

Понад 100 тисяч гривень: хто найбільше заробляє в Україні

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Після 4 років війни до списку найоплачуваніших вакансій в Україні увійшла служба в Силах оборони.
  • За даними аналітиків OLX, найчастіше тепер українці шукають дистанційну роботу або ж із гнучким графіком.

За 4 роки повномасштабної війни структура ринку праці в Україні змінилася. Серед найбільш оплачуваних вакансій залишились професії зі сфери будівництва, зокрема фасадники та мулярі.

Які професії найбільш оплачувані?

Однак уже в січні 2026 року до такого переліку додалася нова категорія – служба в Силах оборони. Деталі для 24 Каналу розповіли аналітики OLX Робота.

Дивіться також Чи замінить штучний інтелект "білі комірці" в Україні: що каже бізнес та яку має стратегію 

За чотири роки медіанна заробітна плата в Україні зросла майже на 94%, тоді як кількість вакансій збільшилася на 13%.

Зокрема, список найоплачуваніших професій дещо змінився – у топі з'явилася оборонна сфера, а робота за кордоном зникла.

  Січень 2022 року Січень 2026 року
професія зарплатня (медіанна) професія зарплатня (медіанна)
1 Брокер (із нерухомості) 65,5 тисячі гривень Брокер (із нерухомості) 112,5 тисячі гривень (+72%)
2 Муляр 35 тисяч гривень Служба в Силах оборони 70,6 тисячі гривень
3 Фасадник 35 тисяч гривень Фасадник 65 тисяч гривень (+86%)
4 Пакувальник (за кордоном) 35 тисяч гривень Штукатур 62,8 тисячі гривень (+128%)
5 Далекобійник (за кордоном) 31,5 тисячі гривень Муляр 55 тисяч гривень (+57%)

 

Яку роботу найчастіше шукають українці?

Змінилися і вподобання шукачів роботи. Якщо у 2022 році серед найпопулярніших переважали робітничі спеціальності, то тепер інтерес частіше зміщується до вакансій із гнучким графіком або можливістю працювати дистанційно – зокрема у сферах комунікацій та онлайн-торгівлі.

  • Наразі найбільше відгуків набрали вакансії копірайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чату, менеджера по роботі з клієнтами та менеджера інтернет-магазину.
  • Натомість на початку 2022 року – оголошення оператора чату, плиточника, різноробочого, промоутера та пакувальника.

Яких спеціалістів шукають роботодавці?

А от попит з боку роботодавців за цей час суттєво не змінився. Найбільше вакансій і надалі пропонують у роздрібній торгівлі та логістиці, де найчастіше шукають продавців і водіїв.

Окрім того, до списку найзатребуваніших вакансій цьогоріч також потрапили служба в Силах оборони й вантажники.

Що змінить новий Трудовий кодекс?

  • Нагадаємо, на засіданні 7 січня Кабмін ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу України, що має розпочати реформу ринку праці – зробити його більш інклюзивним і залучити до економічної активності молодь, ветеранів, людей з інвалідністю тощо.

  • Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що кількість типів трудових договорів збільшать, врегулювавши сучасні формати роботи, а електронні документи у сфері прирівняють до паперових. 