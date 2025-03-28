НБУ опустив долар і євро однаково сьогодні

Обидві валюти, долар та євро, впали в ціні на 8 копійок за останню добу. Натомість НБУ з нового робочого тижня майже не зміниться вартість валют.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,48 гривні. Тобто ціна валюти впала на 8 копійок проти 27 березня. Офіційний курс євро натомість становить 44,74 гривні. Тобто ціна впала на 8 копійок.

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Станом на 31 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,47 гривні,

євро – 44,74 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 28 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,48 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,95 гривні, продаж – по 41,62 гривні.

Який курс прогнозують

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на українському валютному ринку різниця між курсами долара та євро збережеться на відносно сталому рівні – 3,30 – 4 гривні, що дорівнює 7,8 – 10% від курсу долара.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Є припущення, що на 1 квітня офіційний курс американського долара коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні. У березні порівняно з лютим, курс долара може зрости максимально на 1%.

Отже, з початку року, попри всю динаміку, курс буде досить стриманим і не перевищить показники на 1 січня.

Важливо! На міжбанку та на готівковому ринку очікується, що валютні коливання будуть на рівні 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро.