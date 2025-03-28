Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,48 гривны. То есть цена валюты упала на 8 копеек против 27 марта. Официальный курс евро зато составляет 44,74 гривны. То есть цена упала на 8 копеек.

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По состоянию на 31 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,47 гривны,

евро – 44,74 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 28 марта курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,48 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,95 гривны, продажа – по 41,62 гривны.

Какой курс прогнозируют

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на украинском валютном рынке разница между курсами доллара и евро сохранится на относительно постоянном уровне – 3,30 – 4 гривны, что равно 7,8 – 10% от курса доллара.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Есть предположение, что на 1 апреля официальный курс американского доллара будет колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны. В марте по сравнению с февралем, курс доллара может вырасти максимально на 1%.

Итак, с начала года, несмотря на всю динамику, курс будет достаточно сдержанным и не превысит показатели на 1 января.

Важно! На межбанке и на наличном рынке ожидается, что валютные колебания будут на уровне 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро.