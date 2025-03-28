Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,48 гривні. Тобто ціна валюти впала на 8 копійок проти 27 березня. Офіційний курс євро натомість становить 44,74 гривні. Тобто ціна впала на 8 копійок.
Дивіться також Заборгованість за кредитним лімітом: що буде, якщо не повернути кошти в банк
Станом на 31 березня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,47 гривні,
- євро – 44,74 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 28 березня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,48 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,95 гривні, продаж – по 41,62 гривні.
Який курс прогнозують
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на українському валютному ринку різниця між курсами долара та євро збережеться на відносно сталому рівні – 3,30 – 4 гривні, що дорівнює 7,8 – 10% від курсу долара.
Є припущення, що на 1 квітня офіційний курс американського долара коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні. У березні порівняно з лютим, курс долара може зрости максимально на 1%.
Отже, з початку року, попри всю динаміку, курс буде досить стриманим і не перевищить показники на 1 січня.
Важливо! На міжбанку та на готівковому ринку очікується, що валютні коливання будуть на рівні 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро.