Правління НБУ підвищило облікову ставку через ріст інфляції

Монетарний комітет НБУ підвищив облікову ставку знову. Тепер її рівень 15,5%. В НБУ додали, що уживатимуть монетарних заходів у разі посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань.

Як змінили рівень облікової ставки

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, інфляція на початку року очікувано почала зростати.

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Як пояснив Пишний, таке рішення спрямоване на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань. Це водночас дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

Андрій Пишний Голова НБУ У січні інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, у лютому вона надалі зростала.

Ще раніше у коментарі для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зауважив, що НБУ може підвищити облікову ставку на 0,5 – 1 відсотковий пункт – тобто до 15 – 15,5%.

Що таке облікова ставка Рівень облікової ставки є орієнтиром вартості грошей в економіці країни. Тобто якщо облікова ставка росте, тоді валюта коштує дорожче. За цим принципом кредити для населення також стають дорожчими.

Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики: дивитись відео