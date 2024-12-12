НБУ підвищив облікову ставку востаннє у 2024 році
12 грудня 2024, 14:01Читать новость на русском
Станом на 12 грудня правління Нацбанку підвищило облікову ставку. Таким чином, вона тепер на рівні 13,5%.
На якому рівні облікова ставка
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, облікову ставку підвищили до 13,5%.
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Зауважте! Раніше банкір Дмитро Замотаєв спрогнозував, що як розмір облікової ставки, так і розмір ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, залишаться без змін.
За словами Пишного, упродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося прогнозом НБУ.
Рішення про підвищення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримування інфляційних очікувань під під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.
До речі, очікується, що інфляція в Україні сповільниться у 2025 році й надалі прямуватиме до цілі 5%.