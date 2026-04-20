Недоотримана пільга чи субсидія: коли виплачують кошти

Якщо українці мають право на субсидію або комунальні пільги, але недоотримали ці послуги, то їх повинні донарахувати. Зокрема виплата здійснюється відповідно до встановленого порядку.

Хто може має право на недоотримані субсидії чи пільги?

Тобто у місяці, що йде наступним за розрахунковим, про що зазначили у Пенсійному фонді.

Недоотриманою вважається така пільга чи субсидія:

вже була нарахована; фактично не виплачена у зв’язку зі смертю отримувача.

Члени господарства можуть звернутися за виплатою у таких випадках:

відбулась смерть отримувача коштів після нарахування, проте не раніше виплати;

смерть отримувача коштів у поточному місяці, коли вже сформовані нарахування;

кошти були призначені отримувачу виплати, але не зараховані на рахунок або фактично не отримані.

Член домогосподарства має право звернутися з відповідною заявою протягом трьох місяців після смерті одержувача. Про це наголошували у ПФУ.

До заяви про виплату недоотриманої житлової субсидії чи пільги на комуналку додаються такі документи:

копія свідоцтва про смерть отримувача;

реквізити банківського рахунку заявника.

Важливо! Виплата за спадкуванням вже призначеної, але не виплаченої у зв’язку зі смертю одержувача субсидії або пільги, законодавством не передбачена.

