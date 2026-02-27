Затримка на митниці та інший податок: як не помилитися з кодом УКТ ЗЕД

Неправильний код УКТ ЗЕД має низку ризиків, які впливають на процес імпорту та експорту. Зокрема найуважнішими треба бути підприємцям під час ввезень великих партій товару.

Що таке УКТ ЗЕД і коли його застосовують?

Про те, що означає код УКТ, йдеться на ресурсі M3Cargo.

Код Української класифікації товарів (УКТ) зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) – це унікальний код із 10 цифр, що використовують при митному оформленні товарів. Зокрема під час імпорту чи експорту, коли відповідним чином потрібно ідентифікувати продукт чи товар, що проходить митну службу.

Основна мета – визначення товару, його категорії та норм оподаткування для подальшого контролю. Десятизначний унікальний код має таке значення:

перші дві цифри – це товарна група;

чотири цифри – складають товарну позицію;

шість – субпозиція;

вісім – категорія;

десять – підкатегорія.

Зауважте! Код є своєрідним описом товару, у зашифрованому вигляді там вказана інформація про матеріали, призначення та особливості експлуатації.

Класифікацію проводять за гармонізованою системою (HS Code) і Комбінованою номенклатурою ЄС, що враховує і національні правила, і додаткові вимоги (їх враховують під час заповнення декларації та оформлення документів на кордоні).

Що буде, якщо код напишуть неправильно?

Передусім ситуації, коли трапляються помилки в формуванні коду УКТ ЗЕД, – впливають на рівень податку, який треба заплатити на кордоні за певні категорії товарів. Зокрема серед ризиків:

завищені або занижені мита, що впливають на собівартість імпорту;

можливі затримки на митниці та перевірка вантажу;

проблеми з сертифікацією та відповідністю нормам безпеки;

штрафи й додаткові податки у разі виявлення помилок.

Водночас важливо знати, як правильно написати код. Основні кроки такі:

збір інформації: матеріал, призначення, сфера використання;

класифікація товарів ЗЕД містить докладні описи, із якими треба порівняти свій товар;

підбір попереднього коду з перевіркою документації;

перевірка відповідності вимогам сертифікації та митного контролю.

Зверніть увагу! Код УКТ ЗЕД одягу із текстилю для дорослих може мати код 6203.42.00.00, а для електронних ґаджетів код матиме такий вигляд – 8517.62.90.00.

Фахівці радять звертатися до логістів, якщо самостійно прописати код важко. Так вдасться зекономити на часові, який піде на виправлення помилок, однак уже на митниці.

Що ще відомо про код УКТ ЗЕД?

На ресурсі Головбух зазначається, що код важливий не тільки в зовнішньоекономічній діяльності, а й у внутрішньому постачанні товарів. Зокрема шифр прописують в усіх податкових накладних, крім тих, що стосуються робіт і послуг.

Цікаво! При зазначенні товарів вітчизняного виробництва достатньо вказати 4 перші цифри із десятизначного коду. За бажанням – можна прописати повністю.

Зокрема фахівці наголошують, що код можна використовувати лише з парною кількістю цифр, інакше – він вважатиметься недійсним.

