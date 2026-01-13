Назвали нічний тариф на світло 2026: скільки українці платитимуть за кіловат

З 1 січня 2026 року українці платять фіксовану суму за електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте деякі споживачі можуть зекономити на світлі, використовуючи окремі лічильники.

Який загальний тариф на електроенергію?

Тариф на електронергію залишатиметься на поточному рівні до 30 квітня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, передбачений пільговий тариф:

2,64 гривні у разі використання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць;

4,32 гривні, коли місячний обсяг споживання перевищує понад 2 тисячі кіловат-годин.

Який буде нічний тариф з різними лічильниками?

Удвічі менше за використану в нічний час електроенергію будуть платити споживачі зі встановленим двозонним лічильником:

з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

за кіловат-годину; з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Водночас за наявності тризонних лічильників:

період максимального навантаження енергосистеми (з 8:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00) – 6,48 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 1,5);

за кіловат-годину (коефіцієнт 1,5); напівпіковий період (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00) – 4,32 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 1);

за кіловат-годину (коефіцієнт 1); нічний період (з 23:00 до 7:00) – 1,73 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 0,4).

Скільки можна зекономити при нічному тарифі?

Двозонний лічильник дозволяє скоротити витрати на електроенергію в середньому на:

близько 130 гривень на місяць – при споживанні 200 кіловат-годин;

до 324 гривень – при споживанні 500 кіловат-годин;

приблизно 648 гривень – при споживанні 1 000 кіловат-годин.

Найбільшу економію отримують споживачі, які активно користуються електроенергією вночі або мають велике споживання:

Домогосподарства з бойлерами; Сім’ї, де 30 – 50% електроенергії використовується в нічний час; Власники електричного опалення, теплових насосів чи електрокотлів.

