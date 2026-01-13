Назвали нічний тариф на світло 2026: скільки українці платитимуть за кіловат
- З 1 січня 2026 року фіксований тариф на світло для українців становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину, але можливі знижки при використанні різних типів лічильників.
- Споживачі з двозонним лічильником платять удвічі менше за кіловат-годину вночі, а з тризонним лічильником можна зекономити ще більше коштів.
З 1 січня 2026 року українці платять фіксовану суму за електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте деякі споживачі можуть зекономити на світлі, використовуючи окремі лічильники.
Який загальний тариф на електроенергію?
Тариф на електронергію залишатиметься на поточному рівні до 30 квітня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.
Для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, передбачений пільговий тариф:
- 2,64 гривні у разі використання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць;
- 4,32 гривні, коли місячний обсяг споживання перевищує понад 2 тисячі кіловат-годин.
Який буде нічний тариф з різними лічильниками?
Удвічі менше за використану в нічний час електроенергію будуть платити споживачі зі встановленим двозонним лічильником:
- з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.
Водночас за наявності тризонних лічильників:
- період максимального навантаження енергосистеми (з 8:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00) – 6,48 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 1,5);
- напівпіковий період (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00) – 4,32 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 1);
- нічний період (з 23:00 до 7:00) – 1,73 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 0,4).
Скільки можна зекономити при нічному тарифі?
Двозонний лічильник дозволяє скоротити витрати на електроенергію в середньому на:
- близько 130 гривень на місяць – при споживанні 200 кіловат-годин;
- до 324 гривень – при споживанні 500 кіловат-годин;
- приблизно 648 гривень – при споживанні 1 000 кіловат-годин.
Найбільшу економію отримують споживачі, які активно користуються електроенергією вночі або мають велике споживання:
- Домогосподарства з бойлерами;
- Сім’ї, де 30 – 50% електроенергії використовується в нічний час;
- Власники електричного опалення, теплових насосів чи електрокотлів.
Новини про відключення світла в Україні
Київська міська державна адміністрація попередила про ймовірність нових обстрілів енергосистеми та подальше похолодання. Містян закликали підготуватися до можливих перебоїв з енергопостачанням та забезпечити запаси води, їжі, теплих речей, а також знайти найближчі укриття та пункти обігріву.
В Україні можливі додаткові відключення світла через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Погіршення погодних умов з 8 січня може створити додаткове навантаження на енергосистему України, яка вже перебуває під атаками ворога.
Сильні морози можуть збільшити графіки відключень світла в середньому ще на 2 години, але основна причина відключень все одно будуть не морози, а російські обстріли.