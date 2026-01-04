У Сербії відновлює роботу найбільший НПЗ, що належить Росії

У неділю, 4 січня, під час спілкування з журналістами президент Сербії Александар Вучич анонсував початок роботи найбільшої нафтової компанії країни. Це нібито станеться 17 або 18 січня після отримання тимчасової ліцензії.

Що відомо про підсанкційний НПЗ у Сербії?

Виробництво відновлять після 36-денної перерви. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Сербський нафтопереробний завод NIS, що належить Росії, наразі перебуває під американськими санкціями.

Однак у середу, 31 грудня, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США надало йому тимчасову ліцензію на діяльність до 23 січня.

Я очікую, що перші 85 тисяч тонн сирої нафти прибудуть до 15 січня... І що НПЗ почне працювати 17 або 18 січня, а виробництво нафтопродуктів розпочнеться 25 або 26 січня,

– заявив Вучич.

Нагадаємо, США дали NIS час до 24 березня для проведення переговорів про продаж частки російських власників. Загалом акціями заводу володіють:

11,3% – російський "Газпром";

44,9% – його нафтовий підрозділ "Газпром нафта";

29,9% – сербський уряд;

решта акцій – дрібні акціонери та співробітники.

Ба більше, сербський уряд нібито підтримує переговори щодо продажу контрольного пакета акцій між його російськими власниками та угорською компанією MOL, писало агентство Tanjug.

Нагадаємо, США наклали санкції на NIS у жовтні в межах ширших заходів проти енергетичного сектору Росії. Вони зупинили постачання нафти через хорватський трубопровід JANAF, що призвело до зупинки виробництва на НПЗ у сербському місті Панчево.

