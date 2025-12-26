Укр Рус
26 грудня, 15:12
Нова виплата для пенсіонерів: хто і коли зможе отримати 2 000 гривень

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Українці віком від 40 років отримають 2 000 гривень на скринінг здоров'я, який включає перевірки на серцево-судинні хвороби, діабет 2 типу та ментальне здоров'я.
  • Для отримання допомоги необхідно прийняти запрошення в Дії або звернутися до банків-партнерів чи ЦНАП.

З 1 січня 2026 року в Україні стартує нова програма щодо скринінгу здоров'я. Скористатися державною підтримкою зможе кожен українець та українка віком від 40 років, зокрема й пенсіонери.

Як можна отримати нову допомогу?

На картку зарахують 2 000 гривень, однак для їхнього використання передбачено обмеження. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Уряд затвердив порядок реалізації програми "Скринінг здоров'я 40+", спрямованої на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців:

  • серцево-судинні хвороби;
  • цукровий діабет 2 типу;
  • проблеми ментального здоров'я.

Кожен громадянин віком від 40 років на 30-й день після дня народження отримає персональне запрошення в Дії. Після його прийняття на "Дія.Картку" впродовж декількох днів буде зараховано 2 000 гривень, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоров'я. 

Зверніть увагу! Ті, хто не користується Дією, можуть замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком в одному з банків-партнерів та звернутися до найближчого ЦНАПу. Адміністратори допоможуть подати заявку та прив'язати рахунок, на який надійдуть кошти.

Що входить у скринінг здоров'я?

Місце реєстрації не має значення, пройти скринінг можна там, де вам зручно – у державних, комунальних і приватних закладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ. Їх перелік оприлюднять згодом.

Зокрема, у скринінг входять:

  • анкетування: оцінка ризиків серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та проблем ментального здоров'я;
  • лабораторні дослідження: показують роботу серця, судин, нирок;
  • фізикальне обстеження: вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту тощо.

За результатами ви отримаєте чіткі рекомендації щодо способу життя або, за потреби, призначення лікування. До слова, необхідні препарати можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою за програмою "Доступні ліки".

На реалізацію програми в держбюджеті на 2026 рік закладено 10 мільярдів гривень.

Зараз м'яч ніби на стороні людини. Ось вам кошти, обирайте собі сервіс і пройдіть скринінг здоров'я. Бо нам важливо, щоб ви його пройшли задля раннього виявлення можливих хвороб,
– сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Які ще виплати отримали українці?

  • Нагадаємо, наразі тривають виплати у межах "Зимової підтримки", які можна використати лише у встановлені терміни.

  • "Тисячу Зеленського", що прийшла на картку "Національний кешбек" можна витратити до 30 червня 2026 року – на ліки, поштові й комунальні послуги, книги, друковану та харчову продукцію, а також благодійні внески.

  • Водночас одноразову виплату в розмірі 6 500 гривень можна використати на зимові речі (одяг та взуття) та лікарські засоби (ліки та вітаміни) протягом 180 днів після зарахування.