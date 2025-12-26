Как можно получить новую помощь?
На карточку зачислят 2 000 гривен, однако для их использования предусмотрены ограничения. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
Правительство утвердило порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", направленной на раннее выявление болезней, которые больше всего влияют на продолжительность и качество жизни украинцев:
- сердечно-сосудистые болезни;
- сахарный диабет 2 типа;
- проблемы ментального здоровья.
Каждый гражданин в возрасте от 40 лет на 30-й день после дня рождения получит персональное приглашение в Дию. После его принятия на "Дия.Карту" в течение нескольких дней будет зачислено 2 000 гривен, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга здоровья.
Обратите внимание! Те, кто не пользуется Дией, могут заказать пластиковую карточку со специальным счетом в одном из банков-партнеров и обратиться в ближайший ЦНАП. Администраторы помогут подать заявку и привязать счет, на который поступят средства.
Что входит в скрининг здоровья?
Место регистрации не имеет значения, пройти скрининг можно там, где вам удобно – в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ. Их перечень обнародуют позже.
В частности, в скрининг входят:
- анкетирование: оценка рисков сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и проблем ментального здоровья;
- лабораторные исследования: показывают работу сердца, сосудов, почек;
- физикальное обследование: измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста и тому подобное.
По результатам вы получите четкие рекомендации по образу жизни или, при необходимости, назначение лечения. К слову, необходимые препараты можно получить бесплатно или с небольшой доплатой по программе "Доступные лекарства".
На реализацию программы в госбюджете на 2026 год заложено 10 миллиардов гривен.
Сейчас мяч как бы на стороне человека. Вот вам средства, выбирайте себе сервис и пройдите скрининг здоровья. Потому что нам важно, чтобы вы его прошли для раннего выявления возможных болезней,
– сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Какие еще выплаты получили украинцы?
Напомним, сейчас продолжаются выплаты в рамках "Зимней поддержки", которые можно использовать только в установленные сроки.
"Тысячу Зеленского", пришедшую на карту "Национальный кэшбек" можно потратить до 30 июня 2026 года – на лекарства, почтовые и коммунальные услуги, книги, печатную и пищевую продукцию, а также благотворительные взносы.
В то же время разовую выплату в размере 6 500 гривен можно использовать на зимние вещи (одежда и обувь) и лекарственные средства (лекарства и витамины) в течение 180 дней после зачисления.