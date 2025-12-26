Як можна отримати нову допомогу?
На картку зарахують 2 000 гривень, однак для їхнього використання передбачено обмеження. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
Уряд затвердив порядок реалізації програми "Скринінг здоров'я 40+", спрямованої на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців:
- серцево-судинні хвороби;
- цукровий діабет 2 типу;
- проблеми ментального здоров'я.
Кожен громадянин віком від 40 років на 30-й день після дня народження отримає персональне запрошення в Дії. Після його прийняття на "Дія.Картку" впродовж декількох днів буде зараховано 2 000 гривень, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоров'я.
Зверніть увагу! Ті, хто не користується Дією, можуть замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком в одному з банків-партнерів та звернутися до найближчого ЦНАПу. Адміністратори допоможуть подати заявку та прив'язати рахунок, на який надійдуть кошти.
Що входить у скринінг здоров'я?
Місце реєстрації не має значення, пройти скринінг можна там, де вам зручно – у державних, комунальних і приватних закладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ. Їх перелік оприлюднять згодом.
Зокрема, у скринінг входять:
- анкетування: оцінка ризиків серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та проблем ментального здоров'я;
- лабораторні дослідження: показують роботу серця, судин, нирок;
- фізикальне обстеження: вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту тощо.
За результатами ви отримаєте чіткі рекомендації щодо способу життя або, за потреби, призначення лікування. До слова, необхідні препарати можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою за програмою "Доступні ліки".
На реалізацію програми в держбюджеті на 2026 рік закладено 10 мільярдів гривень.
Зараз м'яч ніби на стороні людини. Ось вам кошти, обирайте собі сервіс і пройдіть скринінг здоров'я. Бо нам важливо, щоб ви його пройшли задля раннього виявлення можливих хвороб,
– сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Які ще виплати отримали українці?
Нагадаємо, наразі тривають виплати у межах "Зимової підтримки", які можна використати лише у встановлені терміни.
"Тисячу Зеленського", що прийшла на картку "Національний кешбек" можна витратити до 30 червня 2026 року – на ліки, поштові й комунальні послуги, книги, друковану та харчову продукцію, а також благодійні внески.
Водночас одноразову виплату в розмірі 6 500 гривень можна використати на зимові речі (одяг та взуття) та лікарські засоби (ліки та вітаміни) протягом 180 днів після зарахування.