Як можна отримати нову допомогу?

На картку зарахують 2 000 гривень, однак для їхнього використання передбачено обмеження. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Уряд затвердив порядок реалізації програми "Скринінг здоров'я 40+", спрямованої на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців:

серцево-судинні хвороби;

цукровий діабет 2 типу;

проблеми ментального здоров'я.

Кожен громадянин віком від 40 років на 30-й день після дня народження отримає персональне запрошення в Дії. Після його прийняття на "Дія.Картку" впродовж декількох днів буде зараховано 2 000 гривень, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоров'я.

Зверніть увагу! Ті, хто не користується Дією, можуть замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком в одному з банків-партнерів та звернутися до найближчого ЦНАПу. Адміністратори допоможуть подати заявку та прив'язати рахунок, на який надійдуть кошти.

Що входить у скринінг здоров'я?

Місце реєстрації не має значення, пройти скринінг можна там, де вам зручно – у державних, комунальних і приватних закладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ. Їх перелік оприлюднять згодом.

Зокрема, у скринінг входять:

анкетування : оцінка ризиків серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та проблем ментального здоров'я;

: оцінка ризиків серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та проблем ментального здоров'я; лабораторні дослідження : показують роботу серця, судин, нирок;

: показують роботу серця, судин, нирок; фізикальне обстеження: вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту тощо.

За результатами ви отримаєте чіткі рекомендації щодо способу життя або, за потреби, призначення лікування. До слова, необхідні препарати можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою за програмою "Доступні ліки".

На реалізацію програми в держбюджеті на 2026 рік закладено 10 мільярдів гривень.

Зараз м'яч ніби на стороні людини. Ось вам кошти, обирайте собі сервіс і пройдіть скринінг здоров'я. Бо нам важливо, щоб ви його пройшли задля раннього виявлення можливих хвороб,

– сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Які ще виплати отримали українці?