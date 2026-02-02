Нові обмеження готові: ЄС фіналізував 20-й пакет санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Мова йшла про енергетичну підтримку України.

Що відомо про новий пакет санкцій проти Росії?

Зеленський наголосив, що Євросоюз дуже допомагає Україні, про що йдеться у соціальних мережах українського лідера.

Найближчим часом очікується нова допомога – будуть ще поставки генераторів та додаткового енергетичного обладнання. Ба більше, як зазначив Зеленський, Урсула фон дер Ляєн поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.

Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки,

– написав Володимир Зеленський.

Президент України повідомив, що також було обговорення щодо дипломатичної роботи й роботи над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення.

Зауважте! Зеленський та фонд дер Ляєн домовилися, що команди тісніше працюватимуть разом, щоб забезпечити чіткість і повне розуміння майбутніх рішень.

Нагадаємо, що про нові санкції вже розповідав федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Згідно з його слів, нові обмеження будуть спрямовані на протидію гібридним загрозам Росії.

Також країни Європейського Союзу планують посилити контроль над суднами тіньового флоту, активніше застосовувати морське право, а також розширювати міжнародну співпрацю.

Цікаво! Крім того, нові санкції включатимуть не лише обмеження на енергетичні доходи Кремля, а й заходи проти обходу санкцій. Таким чином вдасться зменшити фінансові прибутки Росії.

Які ще рішення "вдарять по Росії"?