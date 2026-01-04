Зеленський розширив "чорний список": Україна ввела нові санкції проти Росії

У суботу, 3 січня, Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо введення нових санкцій. Вони стосуються осіб і компаній, пов'язаних з обслуговуванням оборонно-промислового комплексу Росії.

Що відомо про нові санкції України?

Більшість із них – громадяни та резиденти країни-агресорки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента №8/2026.

Санкції запровадили проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб – підприємств та їхніх керівників, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв'язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського військово-промислового комплексу й силових структур.

Зокрема, йдеться про промислові підприємства хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу країни-агресорки.

Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України,

– заявили в ОП.

До слова, Україна продовжить роботу над синхронізацією санкцій з юрисдикціями країн-партнерів. Деякі з позицій, зокрема, врахують у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого наразі триває.

Який наслідок мали санкції у 2025 році?