Зеленський розширив "чорний список": Україна ввела нові санкції проти Росії
- Зеленський підписав указ про нові санкції проти осіб і компаній, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом Росії.
- Йдеться про підприємства хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу країни-агресорки.
У суботу, 3 січня, Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо введення нових санкцій. Вони стосуються осіб і компаній, пов'язаних з обслуговуванням оборонно-промислового комплексу Росії.
Що відомо про нові санкції України?
Більшість із них – громадяни та резиденти країни-агресорки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента №8/2026.
Санкції запровадили проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб – підприємств та їхніх керівників, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв'язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського військово-промислового комплексу й силових структур.
Зокрема, йдеться про промислові підприємства хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу країни-агресорки.
Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України,
– заявили в ОП.
До слова, Україна продовжить роботу над синхронізацією санкцій з юрисдикціями країн-партнерів. Деякі з позицій, зокрема, врахують у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого наразі триває.
Який наслідок мали санкції у 2025 році?
За словами уповноваженого Зеленського з питань санкційної політики Владислава Власюка, у 2025 році виключно завдяки санкціям надходження до російського бюджету скоротилися на десятки мільярдів доларів. "Хотілось би швидше, хотілось би більше, але той результат, який є, він теж доволі достойний", – сказав посадовець.
Водночас західні обмеження завадили планам країни-агресорки щодо виробництва скрапленого газу, про що зізналися самі росіяни. Так, віцепрем'єр-міністр Олександр Новак, розповів про "затримку на кілька років" у досягненні 20% частки на світовому ринку до 2030 року.