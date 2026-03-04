4 мільярди на кону: ЄС хоче виторгувати у Трампа пільгові тарифи

Брюссель сподівається, що США не підвищуватимуть глобальний тариф на товари з країн ЄС до 15%. Тим часом у Вашингтоні заявляють, що мита, встановлені Дональдом Трампом, можуть зрости вже цього тижня.

Як тарифи США можуть вдарити по ЄС?

Наразі ЄС нібито отримав із Вашингтона запевнення, що США збережуть універсальну тарифну ставку на рівні 10% для експорту європейських товарів, пише Bloomberg.

Річ у тім, що минулого місяця Дональд Трамп запровадив тарифи у 10% після того, як Верховний суд скасував більшу частину його попередніх мит. Тоді ж президент США погрожував підняти ставку до 15%, але поки що не реалізував цю загрозу.

З іншої сторони минулого літа ЄС та США уклали торгівельну угоду.

Вона передбачала тариф у розмірі 15% на більшість європейських товарів. В обмін Брюссель пообіцяв скасувати мита для багатьох американських товарів,

– пише видання.

Однак нюанс полягає у тому, що цю угоду так і не ратифікували в ЄС.

Тепер же нові глобальні мита Трампа можуть боляче вдарити по ЄС. Навіть ставка 10% у поєднанні з чинними митами означає, що європейські товари на суму близько 4,2 мільярда євро фактично обкладається тарифами, вищими за 15%.

Згідно з оцінками ЄС, нові правила можуть підвищити мита понад максимально допустимий рівень на такі товари:

Сири та вершкове масло;

Окремі види сільськогосподарської продукції;

Пластик, текстиль та хімікати.

Водночас деякі товари обкладатимуться ставкою нижчою за 15%, наприклад, деякі види міцного алкоголю.

Зауважте! ЄС залишається найбільшим джерелом імпорту США. За даними американського Бюро перепису населення, у січні – травні 2025 року поставки з Євросоюзу становили понад 303 мільярда доларів.

Які тарифи обіцяють у США?

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп може підвищити глобальні тарифи з 10% до 15% вже найближчим часом, пише Bloomberg.

Це, ймовірно, станеться десь протягом цього тижня,

– зазначив Бессент у ефірі CNBC.

Водночас він додав, що Бессент пояснив, що ці тарифи діятимуть лише 150 днів.

Але за цей час торгівельні відомства США планують підготувати іншу законодавчу базу, щоб повернути тарифні ставки, які діяли до рішення Верховного суду.

Я твердо вірю, що протягом п'яти місяців тарифи повернуться до своїх колишніх рівнів,

– наголосив міністр.

Зауважте! Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже попередив США, що хаос навколо тарифів може насамперед вдарити по самій американській економіці.

Як партнери реагують на тарифи Трампа?