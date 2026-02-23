Суд не указ: Трамп не відступає і готує новий тарифний удар

Через два дні після того, як Верховний суд визнав багато тарифів Дональда Трампа незаконними, в його адміністрації дали чітку відповідь. Президент не збирається відмовлятися від своєї торгівельної політики.

Що говорять у Трампа щодо тарифів?

Про це заявив головний торгівельний представник США Джеймісон Грір, передає The Guardian.

Реальність така: ми хочемо зберегти поточну політику, забезпечити максимальну спадкоємність і дати бізнесу зрозуміти, що це наш обраний курс. Ми продовжимо рухатися в цьому напрямку,

– зазначив Грір.

Не зупиняє адміністрацію Трампа навіть те, що більшість американців проти тарифної політики президента. За останніми опитуваннями ABC/Washington Post/Ipsos, 69% жителів США не підтримують цієї торгівельної стратегії.

У відповідь Грір зауважив, що нові мита дають американському бізнесу "значні важелі впливу" у світовій торгівлі.

Політика не змінилася. Юридичні інструменти для її реалізації можуть змінюватися, але не сама стратегія,

– наголосив торгівельний представник.

Він також запевнив, що США не відмовлятимуться від торгівельних угод, які вже уклали із низкою країн, навіть попри те, що Верховний суд визнав незаконними тарифи, на яких базувалися ці угоди. Мова йде про Велику Британію, ЄС, Японію, Швейцарію тощо.

Зауважте! Міністр фінансів Скотт Бессент підтвердив слова Гріра, заявивши, що адміністрація залишається непохитною щодо усунення торгівельного дефіциту. За його словами, прогнози доходів від нових тарифів на 2026 рік залишаються незмінними.

Яке рішення ухвалив суд і що відповів Трамп?

У п'ятницю Верховний суд США визнав незаконними більшість нових тарифів, запроваджених Трампом. Він постановив, що президент перевищив свої повноваження у цьому питанні, пише NBC News.

Річ у тім, що на думку суддів, закон 1977 року "Про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA)" не дає президенту права вводити тарифи у мирний час без згоди Конгресу.

Рішення Верховного суду, звісно, розлютило Трампа. Тому він оголосив про запровадження нових глобальних 10% тарифів для всіх країн, але вже на підставі статті 122 Закону про торгівлю 1974 року – іншого, ніж розглядав суд.

Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10% мита на товари з усіх країн світу, який набуде чинності майже негайно,

– написав Трамп у своїй соцмережі.

Та згодом він підвищив до 15 % ці тарифи. Щоправда, Грір підкреслив, що нові мита не стосуватимуться двосторонніх угод, підписаних за останні дев'ять місяців із близько 20 країнами.

Важливо! Нові тарифи можуть діяти лише 150 днів без підтвердження Конгресу. Але у Трампа не чекатимуть схвалення законодавців. Грір дав зрозуміти, що адміністрація не планує автоматично звертатися до Конгресу за схваленням нових тарифів і орієнтуватиметься виключно на свою торгівельну політику.

Що ще відомо про тарифи Трампа?