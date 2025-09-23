Нові високі тарифи США не змогли завдати серйозної шкоди китайському експорту. Навпаки, за 5 місяців Пекін досяг рекордного торгівельного профіциту у 1,2 трильйона доларів.

Як Китай нарощує експорт?

Через обмежений доступ на американський ринок, зумовлений високими митами, Китай наростив експорт за іншими напрямками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Угода щодо TikTok між Китаєм та США готова: які умови

У серпні продажі китайських товарів до Інді сягнули історичного максимуму;

Відвантаження до Африки наближаються до рекордного річного рівня;

А продажі до країн Південно-Східної Азії перевищили пікові показники часів пандемії.

Втім, стрімкий ріст китайського експорту викликає занепокоєння у світі, адже уряди оцінюють ризики для своїх економік і при цьому не хочуть зіпсувати відносини з Пекіном, який залишається головним торгівельним партнером для більш ніж половини країн світу

Хоча поки що лише Мексика відкрито наважилася протистояти Китаю, розглядаючи тарифи на імпорт китайських автомобілів, запчастин та сталі у розмірі 50%.

Перспективи жорстких дій залишаються обмеженими. Країни, які вже ведуть переговори щодо тарифів із адміністрацією Трампа, не поспішають вступати в окрему торгівельну війну з другою економікою світу,

– зазначає видання.

Фактично Китай отримав перепочинок від високих мит США, які, за прогнозами економістів, могли б скоротити вдвічі річні темпи зростання китайської економіки.

Однак парадокс полягає в тому, що Китай не отримує великих прибутків від стрімкого росту експорту.

За останні 7 місяців прибутки промислових підприємств скоротилися на 1,7%;

Виробникам довелося знижувати ціни, щоб розвантажити надлишкові потужності;

Це лише посилило дефляційний тиск, який, який став найтривалішим з кінця 1970-х років.

Окрім того, зростання експорту суперечить планам Пекіну, який прагне перетворити внутрішнє споживання на головний рушій економіки.

Важливо! За даними CNBS, економіка Китаю у серпні ще більше пригальмувала – низка основних показників виявилася нижчою за прогнози. Головними чинниками стали слабкий внутрішній попит та обмеження, які запровадив Пекін у межах боротьби з надлишковими промисловими потужностями.

Торгівельні відносини США та Китаю: що відомо?