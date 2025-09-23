Наслідки тарифів Трампа: експорт дешевих товарів з Китаю злетів до рекордів
- Китай досяг рекордного торгівельного профіциту у 1,2 трильйона доларів за 5 місяців, нарощуючи експорт до Індії, Африки та Південно-Східної Азії.
- Зростання експорту Китаю викликає занепокоєння у світі, але Китай не отримує великих прибутків, оскільки промислові підприємства знижують ціни, посилюючи дефляційний тиск.
Нові високі тарифи США не змогли завдати серйозної шкоди китайському експорту. Навпаки, за 5 місяців Пекін досяг рекордного торгівельного профіциту у 1,2 трильйона доларів.
Як Китай нарощує експорт?
Через обмежений доступ на американський ринок, зумовлений високими митами, Китай наростив експорт за іншими напрямками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
- У серпні продажі китайських товарів до Інді сягнули історичного максимуму;
- Відвантаження до Африки наближаються до рекордного річного рівня;
- А продажі до країн Південно-Східної Азії перевищили пікові показники часів пандемії.
Втім, стрімкий ріст китайського експорту викликає занепокоєння у світі, адже уряди оцінюють ризики для своїх економік і при цьому не хочуть зіпсувати відносини з Пекіном, який залишається головним торгівельним партнером для більш ніж половини країн світу
Хоча поки що лише Мексика відкрито наважилася протистояти Китаю, розглядаючи тарифи на імпорт китайських автомобілів, запчастин та сталі у розмірі 50%.
Перспективи жорстких дій залишаються обмеженими. Країни, які вже ведуть переговори щодо тарифів із адміністрацією Трампа, не поспішають вступати в окрему торгівельну війну з другою економікою світу,
– зазначає видання.
Фактично Китай отримав перепочинок від високих мит США, які, за прогнозами економістів, могли б скоротити вдвічі річні темпи зростання китайської економіки.
Однак парадокс полягає в тому, що Китай не отримує великих прибутків від стрімкого росту експорту.
- За останні 7 місяців прибутки промислових підприємств скоротилися на 1,7%;
- Виробникам довелося знижувати ціни, щоб розвантажити надлишкові потужності;
- Це лише посилило дефляційний тиск, який, який став найтривалішим з кінця 1970-х років.
Окрім того, зростання експорту суперечить планам Пекіну, який прагне перетворити внутрішнє споживання на головний рушій економіки.
Важливо! За даними CNBS, економіка Китаю у серпні ще більше пригальмувала – низка основних показників виявилася нижчою за прогнози. Головними чинниками стали слабкий внутрішній попит та обмеження, які запровадив Пекін у межах боротьби з надлишковими промисловими потужностями.
Торгівельні відносини США та Китаю: що відомо?
У квітні 2025 року торгівельна війна між США та Китаєм досягла піка: адміністрація Дональда Трампа підняла загальні мита на китайські товари до 145%. У відповідь Пекін запровадив 125% мит на американський експорт. Та вже у травні відбувся перший раунд переговорів у Женеві, де сторони домовилися про послаблення тиску. США знизили тарифи до 30%, а Китай — до 10%.
Надалі, 11 серпня, Трамп оголосив, що запровадження високих мит на китайські товари відкладається ще на 90 днів. Це рішення дало змогу уникнути повернення до рекордних тарифів квітня та дещо стабілізувало ринки, які вже відчули наслідки ескалації.
У середині вересня відбулися нові переговори – цього разу в Мадриді. Переговори між делегаціями США та Китаю тривали два дні та, за словами Трампа, завершилися "дуже успішно".