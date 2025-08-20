США підвищили тарифи на імпорт сотень товарів, до складу яких входить сталь та алюміній. До списку увійшли вітрові турбіни, побутова техніка, бульдозери та інше важке обладнання, а окрім того, мотоцикли, вагони й навіть деякі меблі.

Які товари потрапили під нові мита?

Міністерство торгівлі США оголосило, що до списку виробів, на які розповсюджуються нові тарифи, додали 407 категорій. До них застосовуватимуть 50% мито на алюміній та сталь у складі та загальний тариф для країни походження на інші компоненти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Фахівці аналітичної компанії Evercore ISI підрахували, що підвищення мит стосується імпорту на суму понад 200 мільярдів доларів за показниками минулого року. А після цього рішення середня ефективна ставка мит зросте в середньому на 1%.

Рішення розширює сферу дії тарифів на сталь та алюміній і перекриває шляхи їх обходу – підтримуючи відновлення американської сталеливарної та алюмінієвої промисловості,

– заявив заступник міністра торгівлі США Джеффрі Кесслер.

Під нові 50% тарифи на сталь та алюміній потрапили:

деталі для вихлопних систем автомобілів;

електротехнічна сталь для виробництва електрокарів;

комплектуючі для автобусів;

деталі для кондиціонерів;

компоненти для побутової техніки, зокрема, холодильників, сушарок, морозильників;

компресори;

насоси та багато іншого.

Важливо! Нові мита стосуються навіть алюмінію та сталі, які використовуються в упаковці імпортних товарів, наприклад, аерозольні балончики.

Як реагують виробники?

Іноземні виробники закликали Мінторгівлі США не розповсюджувати нові тарифи на запчастини для автомобілів.

Компанія Tesla також намагалася заблокувати включення до митного списку виробів зі сталі, необхідних для двигунів електромобілів та вітротурбін.

Вони зазначали, що США не мають достатніх потужностей, щоб задовольнити попит на них. Однак це не вплинуло на рішення адміністрації Трампа.

Натомість сталеливарні компанії США, такі як Cleveland Cliffs і Nucor, раніше просили Білий дім розширити тарифні ставки на сталеві та алюмінієві запчастини для автомобілів.

