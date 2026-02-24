Тарифна війна почалася: США ввели нові мита і готують наступний удар

У вівторок, 24 лютого почали діяти нові глобальні тарифи США на імпорт у розмірі 10%. Їх запровадив президент Дональд Трамп після того, як Верховний суд скасував його попередні мита.

Що відомо про нові тарифи?

У такий спосіб Білий дім хоче зберегти свою торгівельну політику та зберегти мита для країн, пише Bloomberg.

Ба більше, у відповідь на рішення суду Трамп пригрозив підвищити ставку нових мит для усіх країн до 15%. Однак наразі чинності набули лише тарифи у 10%, а офіційного розпорядження про їх збільшення президент поки не видавав.

У Білому домі заявили, що ще працюють над указом, який передбачатиме підвищення ставки торгівельних мит до 15%. Але поки, за словами джерел, терміни запровадження вищих мит не визначені.

Трамп застосовує базовий 10% мито відповідно до Розділу 122 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє президенту вводити мито на 150 днів без схвалення Конгресу,

– зазначає видання.

Після завершення цього терміну адміністрація президента має погодити нові мита з Конгресом, але в Білому домі вже заявили, що не планують опиратися у торгівельній політиці на рішення законодавців.

Важливо! Указ Трампа про нові мита має певні винятки для товарів, які передбачені торгівельною угодою USMCA між США, Мексикою та Канадою. Також мита не застосовуватимуться до деяких сільськогосподарських товарів, які звільнили від зборів через скасовані тарифи Трампа.

Що далі планує Трамп щодо тарифів?

У Трампа вже заявили, що тарифи й надалі залишатимуться центральною частиною його торгівельної політики, пише The Guardian.

Головний торговий представник США Джеймісон Грір наполягає, що мита буцімто надають важливі важелі впливу американському бізнесу у світі.

Реальність така: ми хочемо зберегти поточну політику і дати бізнесу зрозуміти, що це наш обраний курс. Політика не змінилася. Ми продовжимо рухатися в цьому напрямку,

– наголосив Грір.

Наразі Білий дім планує терміново провести низку розслідувань, які допомогли б Трампу запроваджувати мита односторонньо та відновити митний режим, який фактично зруйнувало рішення Верховного суду.

Водночас представники Трампа закликали країни виконували торгівельні угоди, які ті уклали зі США минулого року.

Ми хочемо, щоб вони розуміли: ці угоди будуть вигідними. Ми будемо їх дотримуватися. Ми очікуємо, що і наші партнери будуть їх дотримуватися,

– наполягає Грір.

Зауважте! Аналітики відзначають, що зусилля адміністрації, спрямовані на відбудову "тарифної стіни", можуть тривати місяцями, створюючи торгівельний хаос у світі.

Як у світі реагують на нові тарифи США?