Не лише "тисяча Зеленського": які виплати можна оформити в Дії

Завдяки мобільному застосунку Дія оформлювати заяви на грошову допомогу можна дистанційно – без відвідування держустанов. Наразі через онлайн-сервіс для українців доступні кілька видів виплат.

Яку допомогу можна оформити в Дії?

Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України. Йдеться не лише про 1 000 гривень "Зимової підтримки".

Дивіться також Новий прожитковий мінімум, вищі зарплати та соцвиплати: яких змін чекати у 2026 році

"Зимова підтримка"

Заяву на 1 000 гривень "Зимової підтримки" можна подати через застосунок Дія до 24 грудня. Зробити це може кожен повнолітній громадянин, що перебуває на підконтрольній Україні території.

Кошти можна використати до 30 червня 2026 року – на ліки, поштові послуги, комунальні послуги, книги, друковану та харчову продукцію, а також благодійні внески.

Як оформити? Оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся. У розділі "Сервіси" виберіть "Зимову підтримку" та натисніть "Розпочати". Укажіть, для кого оформлюєте виплату, – для себе чи дитини (тоді свідоцтво про народження підтягнеться автоматично, якщо ні – натисніть "Додайте свідоцтво"). Опісля оберіть картку "Національний кешбек" для зарахування коштів, перевірте дані, поставте позначку "Я перебуваю на території України" й надішліть заяву.

Базова соціальна допомога

Також в Україні стартував проєкт з надання нового виду державної підтримки для домогосподарств, які перебувають у складних життєвих обставинах.

В єдиний механізм об'єднали кілька видів соціальних виплат, тож замість окремих допомог родина може оформити одну – базову. Подати заяву через Дію можуть ті, хто вже отримував:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме.

Окрім того, з 1 жовтня таку підтримку можуть оформити громадяни, які не мають права на пенсію та отримують державну соціальну допомогу, а також люди з інвалідністю.

Зверніть увагу! Базовий розмір такої допомоги становить 4 500 гривень, але для кожної родини визначається індивідуально – як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї.

Як оформити? Оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся. Перейдіть у розділ "Сервіси", "Допомога від держави", "Базова соціальна допомога", "Отримати допомогу". Опісля дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми та, якщо все влаштовує, натисніть "Подати заяву" та оберіть "Дія.Картку". Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги, адже тепер вони об'єднаються в одну виплату. Підпишіть заяву "Дія.Підписом". Після її схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

Одноразова допомога вразливим категоріям

Також через Дію до 17 грудня подати заяву на одноразову виплату в розмірі 6 500 гривень у межах "Зимової підтримки" можна було для:

дітей під опікою чи піклуванням;

дітей з інвалідністю, дітей-вихованців прийомних сімей і ДБСТ, зокрема дітей з інвалідністю;

людей з інвалідністю I групи серед ВПО;

дітей із малозабезпечених сімей до 18 років;

дітей з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, загалом було подано 414 295 заяв, серед яких 350 866 – погоджено.

Витратити допомогу можна на зимові речі (одяг та взуття) та лікарські засоби (ліки та вітаміни) протягом 180 днів після зарахування.

Як оформити "Національний кешбек"?