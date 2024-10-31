НБУ залишив облікову ставку без змін: що буде з кредитами для українців

Правління НБУ вирішило залишити облікову ставку на попередньому рівні. Це вже втретє, коли регулятор залишає без змін рівень ставки.

На якому рівні облікова ставка

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, облікова ставка із 1 листопада становитиме 13%.

Читайте також Нові умови бронювання, реформа МСЕК та виплати за інвалідністю: що зміниться з 1 листопада

Андрій Пишний Голова Нацбанку Правління вирішило зберегти ставку на рівні 13%. Це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.

У червні рівень ставки був знижений з 13,5% до 13%. Водночас липні НБУ зберіг облікову ставку на цьому ж рівні, як і у вересні.

Крім того, Пишний додав, що впродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала. Це відбувалося дещо швидшими темпами, ніж прогнозувалося.

У вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні,

– розповів голова НБУ.

Що таке облікова ставка Рівень облікової ставки є орієнтиром вартості грошей в економіці країни. Тобто якщо облікова ставка росте, тоді валюта коштує дорожче. За цим принципом кредити для населення також стають дорожчими.

Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики: дивитись відео