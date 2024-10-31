НБУ залишив облікову ставку без змін: що буде з кредитами для українців
31 жовтня 2024, 14:05
Правління НБУ вирішило залишити облікову ставку на попередньому рівні. Це вже втретє, коли регулятор залишає без змін рівень ставки.
На якому рівні облікова ставка
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, облікова ставка із 1 листопада становитиме 13%.
Читайте також Нові умови бронювання, реформа МСЕК та виплати за інвалідністю: що зміниться з 1 листопадаНагадуємо! У червні рівень ставки був знижений з 13,5% до 13%. Водночас липні НБУ зберіг облікову ставку на цьому ж рівні, як і у вересні.
Правління вирішило зберегти ставку на рівні 13%. Це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.
Крім того, Пишний додав, що впродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала. Це відбувалося дещо швидшими темпами, ніж прогнозувалося.
У вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні,
– розповів голова НБУ.