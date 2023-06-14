Облікову ставку можна знижувати: чи наважиться НБУ на цей крок зараз

Нацбанк 15 червня розглядатиме можливість зміни рівня облікової ставки, яка впливає на депозитні ставки та кредити. Банкіри вважають, що вже назріли підстави для її зниження, однак повномасштабна війна може цьому завадити.

Ставку можна знижувати

Як пояснив 24 Каналу банкір Іван Світек, уповільнення інфляції до 15,3% у річному вимірі достатньо для серйозного розгляду можливості зниження облікової ставки. Адже для відновлення економіки потрібні значно дешевші кредитні ресурси, ніж зараз.

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Іван Світек Голова правління Юнекс Банку Якби не війна, я був би впевнений, що така інфляційна динаміка змусить НБУ вдатися до досить суттєвого зниження облікової ставки. Проте наразі регулятор вимушений вирішувати одразу кілька складних питань та враховувати не тільки поточні дані, але й ризики. Тому, на мою думку, ставку залишать на нинішньому рівні. А перехід до циклу пом’якшення монетарної політики більш вірогідний у IV кварталі цього року.

Схожої думки дотримується й банкір Тарас Лєсовий. У коментарі 24 Каналу він зауважив, підстав для зниження облікової ставки вже назбиралось достатньо.

Стабілізація економіки

Цього було досягнуто переважно завдяки потужній фінансовій підтримці України з боку міжнародних партнерів.

Найбільший за останні 11 років розмір валютних резервів

Нині вони складають понад 37 мільярдів доларів. Так за підсумками травня резерви зросли на 4% та оновили максимум від 2011 року.

В НБУ розповіли, що резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти регулятором та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Майже "нульова" інфляція

Лєсовий нагадує, що за 4 місяці 2023 року вона склала 4%. При цьому у квітні її рівень становив лише 0,2%, а у травні "навряд чи цей показник буде вищим за 0,5%".

Розвиток бізнесу

Наслідком цього є активізація економіки всередині країни.

Стабільна і прогнозована ситуація на валютному ринку

Курс долара на готівковому ринку останнім часом впевнено рухається у бік офіційного на рівні 36,6 гривні. Так, наприклад, 13 червня розрив між курсом в обмінниках та від НБУ складав лише 17 копійок.

Банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня готівковий курс перебуватиме у коридорі 36,9 – 37,5 гривні й навіть попри можливе пожвавлення попиту серед населення, різкого здорожчання не відбудеться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банка Яке рішення ухвалить НБУ – залишити ставку без змін, або ж зменшити її – поки не відомо. Як би не сталося у червні, але, дуже вірогідно, що до кінця року облікова ставка таки буде змінена.

Ризик вільної ліквідності

Сформований населенням так званий навіс вільної ліквідності, на думку Світека, один з суттєвих ризиків, який, попри намагання НБУ, наразі не вдається мінімізувати.

Значна частина вільної ліквідності знаходиться на поточних рахунках та теоретично може бути будь-якої миті потрапити на споживчий ринок у вигляді попиту, що спровокує інфляційний стрибок. Щоб мінімізувати цей ризик регулятор протягом вже більше пів року намагається монетарними методами стимулювати зростання частки строкових вкладів населення. Деякі успіхи в цьому напрямі, звісно, є. Але досі не можна сказати, що цей ризик нівельовано,

– пояснив банкір.

Іван Світек нагадує, що на квітневому засіданні монетарного комітету, в ході якого окремі його члени вже виражали думки щодо необхідності перенесення на більш ранній строк циклу зниження ставки, цьому питанню було приділено чимало уваги.

Зрештою було ухвалено рішення поки утриматися від зміни ставки. На думку банкіра, аналогічні дискусії відбуватимуться й цього разу, а кількість членів монетарного комітету, що виступатимуть за зниження ставки, буде більшим.

Проте все ж, на мою думку, у підсумку ставку залишать на нинішньому рівні,

– резюмує він.

На скільки можуть знизити ставку

Нині облікова ставка складає 25% річних. За прогнозом Лєсового:

мінімальне можливе зниження може скласти 2 відсоткові пункти;

максимальне – 5 відсоткових пунктів.