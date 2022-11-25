ЄС не може домовитися щодо цін на російську нафту: як заважає Кремль та що вирішать

У Європейському Союзі все ще не можуть визначитися щодо остаточної ціни на купівлю нафти із Росії. Між країнами триває ґрунтовна дискусія, яка наближається до свого логічного завершення.

Водночас у цій історії свою роль відіграють позиції США та ОПЕК. Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Дискусія в ЄС

Експерт переконаний, що країни ЄС зрештою домовляться про "стелю" цін на російську нафту, і вона може встановитися на рівні 45–55 доларів за барель.

Ми бачимо, що позиції Польщі й балтійських держав доволі активно підіграють США та країни ОПЕК. Особливо Саудівська Аравія, яка наразі дуже залежна якраз від позиції США. Тому ми бачимо позитивну тенденцію до того, що ціна падатиме,

– пояснив оглядач.

За його словами, загальна ціна на ринках нафти продовжує знижуватися, й лише за минулу добу вона опустилась на 4 долари.

"Чому я говорю про 45 – 55 доларів? Тому що до 5 грудня ціна може ще більше впасти. Ми бачимо, що позиція ОПЕК завдяки США стає все більш жорсткою. Відповідно, ціна знижуватиметься, маржа буде також змінюватися. Тому ті країни, які зараз наполягають на 65–75, наполягатимуть вже зовсім на інших цінах", – додав фахівець.

На його думку, сторонам доведеться "зійтись" десь "посередині".

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Чого домагаються росіяни

Аналітик підкреслив, що Кремль зараз намагається знайти країни, які "не готові заробляти менше".

Ми бачимо, як вони ефективно вкладаються в інформаційний простір Центральної Азії, як вони працюють з угорцями, як вони шукають союзників серед держав, які заробляють на експорті, на інфраструктурі. Їхня основна мета – затягувати прийняття кожного рішення,

– зауважив Краєв.

Він запевнив, що росіяни вже зрозуміли, що вони вже не зможуть змінити позицію Заходу, не зможуть з ними домовитися і не зможуть вийти на ті умови, які будуть для них "абсолютно адекватними".

"Окупанти просто розуміють, що їм потрібно затягувати прийняття негативних для них рішень. Або, як мінімум, підіймати цю ціну, яку можуть встановити. Тому росіяни над цим працюють. З тими, з ким вони не можуть працювати – тих вони починають залякувати через Пригожина, Володіна і Пєскова", – вважає експерт.

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На його думку, росіяни намагаються щось робити, але не факт, що такі дії будуть дуже успішними.

"Росія справді інформаційно і політично все ще хоче конкурувати з тим антиросійським хейтом, який дуже правильно опускається на їхні голови", – резюмував оглядач.

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