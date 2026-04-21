Зеленський підписав закон про об'єднання енергоринків: нащо він Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергоринків України та Європейського Союзу. Раніше відповідний документ в цілому підтримала Верховна Рада.

Який закон підписав президент?

Йдеться про "Закон України щодо імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання і конкурентоспроможності у сфері енергетики", зазначається у картці законопроєкту.

Його розробили, щоб сформувати правову базу, яка допоможе інтегрувати український ринок електроенергії в енергетичний ринок ЄС

На його основі запровадять:

спільні принципи роботи енергоринків;

єдині правила торгівлі;

однакові вимоги для всіх учасників.

Звісно, закон допоможе синхронізувати роботу двох енергоринків і в технічному плані.

Водночас впроваджується механізм market coupling, тобто об'єднання ринків. Це дозволить торгувати електроенергією узгоджено за цінами й обсягами як в той самий день, так і на наступний.

Навіщо цей закон Україні?

Раніше, 7 квітня, Верховна Рада Верховна Рада на своєму пленарному засіданні в цілому підтримала законопроєкт №12087 про об'єднання енергоринків.

Він допоможе Україні більш ефективно купувати чи продавати електроенергію, гнучкіше керувати попитом та пропозицією.

До того ж у документі велику увагу приділили безпеці постачання електрики, що особливо важливо під час війни.

Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин зазначив, що цей закон значно посилить енергетичну безпеку країни в умовах постійних атак Росії.

Ми запроваджуємо спільні підходи до управління ризиками та поглиблюємо координацію з європейськими партнерами. Це означає, що Україна реагуватиме на виклики не ізольовано, а як частина єдиного енергетичного простору Європи,

– наголосив Жупанин.

Важливо! Закон про об'єднання енергоринків – ще один крок на шляху руху України до ЄС.

Що відомо про ринок електроенергії України?