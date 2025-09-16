Уряд планує збільшити фінансування органів прокуратури та судової влади наступного року. Найбільше зростуть видатки саме на прокуратуру.

Як зросте фінансування Офісу генпрокурора?

У 2026 році на Офіс Генерального прокурора передбачене фінансування у розмірі 18,23 мільярда гривень, зазначається у документі щодо видатків та кредитів у 2024 – 2026 роках, що отримати у розпорядження журналісти 24 Каналу.

Ці кошти спрямують для забезпечення прокурорської діяльності, а також на підготовку та підвищення кваліфікації співробітників органів прокуратури.

У порівнянні з витратами, передбаченими на 2025 рік, зростання суттєве:

Сума видатків на Офіс генпрокурора збільшиться на 1,60 мільярда гривень.

Це найбільше зростання у порівнянні з судовими органами влади.

Для порівняння: обсяг загального фонду Конституційного Суду України на 2026 рік зросте усього лише на 12 мільйонів гривень – до 344 642 мільйонів гривень.

Важливо! Заробітні плати працівників оплачуються із загального фонду відомств. Тому зростання суми загального фонду може свідчити про підвищення заробітних плат співробітників або ж збільшення їх кількості.

Що відомо про Офіс Генерального прокурора? Офіс Генерального прокурора України – це центральний орган прокуратури, який координує діяльність усіх рівнів прокуратури та здійснює нагляд за додержанням законів органами влади. До його основних завдань належать підтримання публічного обвинувачення в суді, організація та керівництво досудовим розслідуванням, представництво інтересів держави у суді в окремих випадках, захист прав і свобод громадян, а також управління об’єктами державної власності, що належать до його сфери.

Як збільшиться фінансування інших відомств у 2026 році?