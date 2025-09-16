Витрати на Офіс генпрокурора збільшаться на 1,6 мільярда у 2026 році
- Уряд планує збільшити фінансування Офісу Генерального прокурора до 18,23 мільярда гривень у 2026 році, що на 1,6 мільярда більше, ніж у 2025 році.
- Зростання видатків спрямоване на забезпечення прокурорської діяльності та підготовку співробітників, і це найбільше збільшення серед органів прокуратури та судової влади.
Уряд планує збільшити фінансування органів прокуратури та судової влади наступного року. Найбільше зростуть видатки саме на прокуратуру.
Як зросте фінансування Офісу генпрокурора?
У 2026 році на Офіс Генерального прокурора передбачене фінансування у розмірі 18,23 мільярда гривень, зазначається у документі щодо видатків та кредитів у 2024 – 2026 роках, що отримати у розпорядження журналісти 24 Каналу.
Ці кошти спрямують для забезпечення прокурорської діяльності, а також на підготовку та підвищення кваліфікації співробітників органів прокуратури.
У порівнянні з витратами, передбаченими на 2025 рік, зростання суттєве:
- Сума видатків на Офіс генпрокурора збільшиться на 1,60 мільярда гривень.
- Це найбільше зростання у порівнянні з судовими органами влади.
Для порівняння: обсяг загального фонду Конституційного Суду України на 2026 рік зросте усього лише на 12 мільйонів гривень – до 344 642 мільйонів гривень.
Важливо! Заробітні плати працівників оплачуються із загального фонду відомств. Тому зростання суми загального фонду може свідчити про підвищення заробітних плат співробітників або ж збільшення їх кількості.
Що відомо про Офіс Генерального прокурора?
Офіс Генерального прокурора України – це центральний орган прокуратури, який координує діяльність усіх рівнів прокуратури та здійснює нагляд за додержанням законів органами влади. До його основних завдань належать підтримання публічного обвинувачення в суді, організація та керівництво досудовим розслідуванням, представництво інтересів держави у суді в окремих випадках, захист прав і свобод громадян, а також управління об’єктами державної власності, що належать до його сфери.
Як збільшиться фінансування інших відомств у 2026 році?
У 2026 році уряд планує значно збільшити фінансування Національного антикорупційного бюро України. Згідно з проєктом бюджету, на діяльність НАБУ передбачено 2,54 мільярда гривень загального фонду у порівнянні з 2,17 мільярдами у 2025 році. Таким чином, видатки відомства зростуть на 370 мільйонів гривень.
На фінансування діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2026 році передбачено 368,866 мільйона гривень загального фонду бюджету. Для порівняння, у 2025 році ці видатки становили 335,985 мільйона гривень, тож у наступному році сума зросте на 32,88 мільйона гривень.
Але найбільше профінансують Державне бюро розслідувань. Загальний фонд на ДБР у 2026 році складе 4,71 мільярда гривень, що на 900 мільйонів більше, ніж торік.