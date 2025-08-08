До Дня Незалежності у 2025 році чимало людей можуть отримати допомогу від уряду. Мова йде про грошову виплату.

Як оформити виплати до Дня Незалежності?

Водночас більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Наприклад, пенсіонерам, які мають право на допомогу до свята, виплату здійснять в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі. А тим, хто проходить службу, виплату проведуть за місцем служби роботодавцем (або військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до 24 серпня.

Якщо особа не є пенсіонером / не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату,

– наголосили у Пенсійному фонді.

Способи подання заяви для отримання коштів наразі такі:

особисто, звернувшись до ПФУ або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем перебування; поштою – на адресу Пенсійного фонду України; онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Онлайн це робиться таким чином:

на вебпорталі слід авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

натиснути кнопку "Увійти";

натиснути кнопку "Увійти"; в особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України";

заповнити заяву;

за допомогою опції "Додати файл" прикріпити скановані копії документів, які підтверджують право на призначення виплати;

надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку "v";

натиснути кнопку "Сформувати заяву";

перевірити дані;

надіслати до Пенсійного фонду; натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

Необхідно звертати увагу на підказки, які дає система. Крім того, потрібно заповнити усі обов’язкові поля (позначені зірочкою "*").

Важливо! З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".