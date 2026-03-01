Ось для чого Росії окуповані території: як Кремль використовує українські регіони

Російські окупанти налагодили схему викрадення електроенергії із окупованих територій. Це робиться для покриття власного дефіциту.

Як Росія використовує ТОТ України?

Це актуально для півдня Росії, зокрема у Краснодарського краю, передає Центр національного спротиву.

Після включення енергосистеми ТОТ в енергетичний контур Росії пріоритет розподілу потужностей визначається двома потребами:

російської економіки; військової інфраструктури.

Раніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв публічно визнав, що регіон вже кілька років живе в умовах енергетичного дефіциту. Внаслідок цього заблоковані сотні інвестиційних проєктів, вартість яких сягає трильйонів рублів.

У цьому ж регіоні сконцентровано багато речей, що потребують стабільного електроживлення:

логістичні вузли;

склади боєприпасів;

ремонтні потужності;

пункти управління;

а також системи ППО й РЕБ.

Натомість мешканців окупованих регіонів "отримують": регулярні перебої з електрикою, зупинки або обмеження роботи підприємств, а також масові відключення світла для цивільних.

Росія пояснює мешканцям ці збої нібито обстрілами інфраструктури. Але таким чином фактично маскується пріоритетний перерозподіл електроенергії.

Зверніть увагу! Він йде на користь російського півдня та військово-промислових потреб, а не потреб людей.

Нагадаємо, що зокрема на ТОТ підвищили комунальні тарифи. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Наприклад, у Маріуполі, зріс тариф на водопостачання – з 21,2 до 41,84 рубля за кубометр. Хоча воду в місті подають лише на кілька годин раз на два дні, а окремі райони залишаються без водопостачання тижнями.

Також подорожчало опалення – приблизно на 300%. Ціни збільшилась з близько 12,5 до понад 49 рублів за квадратний метр.

А у Мелітополі місцевих жителів просто поставили перед фактом подорожчання вже після набрання чинності новими розцінками.

Зауважте! Росіяни називають це "поступовим приведенням до економічно обґрунтованого рівня", але насправді перекладають фінансові проблеми на цивільних.

