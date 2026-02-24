Мінцифра вдосконалила перевірку КЕП: кому та яких переваг чекати
- Мінцифра оновила систему перевірки електронних підписів, що полегшує перевірку документів з європейськими партнерами.
- Оновлення включає швидкість сервісу та можливість генерування юридично значущого електронного звіту з печаткою КНЕДП "Дія".
Мінцифра оновила перевірку елктронних підписів. Відтепер сервіс розпізнає не лише українські КЕП, а й закордонних парнерів з ЄС.
Що змінили в перевірці електронних підписів?
Про те, як удосконалили систему валідації, йдеться на ресурсі Головбух.
Дивіться також Забути про ксерокс: п'ять інструментів Дії, які економлять час компаніям і їхнім клієнтам
Відтепер доступна перевірка українських підписів та підписів ЄС. Система автоматично розрізняє українські КЕП та закордонні, що полегшить процес перевірки договору з європейськими партнерами.
У перевагах оновлення зокрема швидкість сервісу та генерування електронного звіту. Після перевірки будь-якого підпису сервіс id.gov.ua розробить спеціальний звіт з печаткою КНЕДП "Дія".
Цей документ матиме юридичну силу і його можна буде додавати до справ компанії чи як підтвердження державі у певних пианнях.
Щоб скористатися оновленою послугою потрібно:
- перейти на сторінку оновленого сервісу;
- завантажити файл із підписом;
- миттєво отримати результат валідації (перевірки) КЕП та завантажити звіт.
Зверніть увагу! Перейти на нову версію рекомендовано до 1 червня 2026 року. Після цього попередня версія, якою нині дозволяють користуватись, буде недоступною.
Зокрема, як зазначає Мінцифри, таке оновлення є докорінним, з "перебудовою" за європейськими практиками.
У чому різниця між електронним підписом і КЕП?
Поняття цифрового підпису і КЕП є синонімічними. Фактично означають одне й те ж саме, однак все ж мають відмінність. Про це йдеться на сайті Ощадбанку.
Там зазначають, що електронний підпис – це своєрідний ключ для ідентифікації особи та підтвердження авторства. Зазвичай це:
- зашифрований файл, який отримуємо від банку для підписання документів;
- логін на сайтах;
- Дія.Підпис;
- СМС на пошту для підтвердження операції.
Натомість КЕП, або кваліфікований електронний підпис – це той самий електронний цифровий підпис (ЕЦП), але вдосконалений, більш надійний.
Якщо електронний цифровий підпис – це як електронний чек, то КЕП – нотаріально завірена довіреність. В цілях безпеки варто використовувати останній.
Як в Україні цифровізують "паперові" послуги?
Нещодавно повідомлялося, що уряд планує запустити єЧек, як альтернативу до паперового фіскального чеку. Доказова сила буде такою ж, як і в паперового варіанту.
Водночас сервіс Дія регулярно вдосконалюють, додають туди низку послуг та цифрових документів. Цього разу йдеться про електронні виконавчі документи для прозорого виконання судових рішень.