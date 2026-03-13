Допомога майже 11 тисяч для українців: встигніть отримати виплату

Мешканці Кременчука мають право на спеціальну допомогу. Наразі її надає UNHCR Ukraine. Зауважимо, що тепер громадяни можуть подавати заявки на електронну чергу для отримання цієї виплати.

Хто має право на таку допомогу? Розмір цієї допомоги загалом складає – 10 800 гривень, повідомляється на сайті УВКБ ООН. На таку допомогу мають право: ВПО, якщо вони здійснили переміщення протягом останніх 6 місяців.

Громадяни, які були вимушені повернутись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення. За умови, що переїзд стався через воєнні дії, які розпочалися 24 лютого 2022 року, повідомляється на сторінці фонду. Важливо! До того ж громадяни мають відповідати одному з визначених критеріїв вразливості. Окрім цього родина має: мати дохід менш як 6 318 гривень на кожну особу в родині;

не отримувати допомогу протягом останніх 3 місяців;

не отримувати раніше допомогу від УВКБ ООН. Що важливо знати, аби отримати цю допомогу? Пункт збору даних працює виключно за електронним записом. Щоб зареєструватися, потрібно спочатку заповнити форму.

Зауважимо, що заповнення наведеної вище анкети не є реєстрацією. Це лише заявка. Потім відбувається перевірка, якщо заявник відповідає встановленим вимогам, його запросять далі.

Зв'язок відбуватиметься за допомогою телефону. Якщо спеціаліст вам не телефонував, ви не відповідаєте встановленим умовам.