Чому на лівому березі Києва немає опалення, а на правому – є: пояснення експерта

В Києві залишається складна ситуація з теплопостачанням, особливо на лівому березі. Це зумовлено різним підходом до забудови берегів.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Асоціації "Енерегоефективні міста України" Святослав Павлюк, зазначивши, що для покращення ситуації, зокрема на Троєщині, потрібно створити дрібні осередки подачі тепла, наприклад застосовувати когераційні машини. Адже покладати надії на швидке відновлення великих ТЕЦ не варто.

Чому на лівому березі Києва немає опалення, а на правому – є?

Виконавчий директор пояснив, що на ТЕЦ є не одна, а кілька котельних систем. Тому навіть коли ворог атакує такий об'єкт на правому березі, одна з систем точно залишається цілою. Ймовірно, що найближчим часом відновлять частину генеруючих потужностей на ТЕЦ. Для іншої ж частини будуть розміщати малі модульні котельні між будинками. Однак це потребує переробки схеми теплопостачання загалом.

Щодо лівого берега – тут ситуація трохи інша. За словами Павлюка, Дарниця та Троєщина будувались як одне велике джерело тепла з думкою саме про великі ТЕЦ.

Правий берег будували раніше, там є велика кількість малих котелень (до 180 в різних районах). Тому там перебоїв з теплом немає, а на лівому є. Через це нам варто іти до розгалуженої теплогенерації на лівому березі,

– наголосив він.

Виконавчий директор також зауважив, що теплопостачання та електропостачання – це різні завдання. На його думку, наразі критично важливо подати людям насамперед тепло. Для цього на лівому березі потрібно використовувати когераційні машини як джерело електроенергії для запуску котелень, які генеруватимуть тепло.

Зверніть увагу! Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що росіяни найбільше атакували одну ТЕЦ в Києві – тривають роботи, щоб знову запустити її. Водночас він наголосив, що усі київські ТЕЦ підлягають відновленню.

Водночас Павлюк додав, що наразі немає гарантії, що до весни лівий берег буде з теплом від ТЕЦ. Найоптимістичніший сценарій – контейнерні котельні. Однак їх є досить мало, щоб забезпечити опалення цієї частини столиці.

Що відомо про ситуацію з опаленням у Києві?