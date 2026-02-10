Відповідну заяву зробив політичний експерт Вадим Денисенко. Так він прокоментував результати соцопитування, яке провели аналітичний центр "Ділова столиця" та компанія New Image.

Що сказав експерт?

Аналітичний центр "Ділова столиця" та компанія New Image group провели соціологічне опитування щодо енергетичної ситуації в країні. Якщо коротко – це повний комунікаційний провал урядової команди. Була вибрана стратегія все перекидати на місцеву владу (перш за все в Києві). От тільки проблема в тому, що ця стратегія топить не лише місцеву владу, але й тих, хто перекидає відповідальність,

– вважає Вадим Денисенко.

Він наголосив, що енергетична криза дуже жорстко бʼє і битиме по владі.

Все це можна було б частково згладити правильною комунікацією. Чому це не робиться? Всі відповідальні бояться, що негатив можна натягнути на себе,

– зазначив Денисенко.

За словами експерта, про те, що в Україні працює енергетичний штаб на чолі з першим віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, знають лише 36%, а 58% – не чули про такий штаб. Він також пояснив, що відповідаючи на питання, хто несе найбільшу відповідальність за неготовність енергетики до нинішньої ситуації, більшість – 31,8% – назвали президента та його команду.

Денисенко зуважив, що натомість на питання, кому вдається впоратись із викликами, які зараз стоять перед енергетикою, більшість – 40% – назвали енергетичні компанії. Експерт підсумував, що найменші показники – в уряду, президента та його команди.