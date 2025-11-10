Чи може Київ залишитися без опалення взимку: експерт оцінив ризики
- Експерт Олександр Харченко зазначив, що Київ має додаткові джерела тепла, тому ризик залишитися без опалення взимку низький.
- У столиці є понад 186 котелень, які забезпечують резервне живлення теплом навіть при найгірших сценаріях обстрілів.
В Україна стартує опалювальний сезон, через постійні російські атаки існують певні ризики. Однак наша країна має додаткові джерела тепла.
Через це окупанти не зможуть досягти своїх цілей. Таку думку 24 Каналу озвучив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зазначивши, що, як мінімум, це стосується великих міст.
Чи може Київ залишитися без опалення взимку?
Директор Центру досліджень енергетики зауважив, що якщо в Києві відключені ТЕЦ і протягом 3 днів при температурі -10 і нижче немає перспективи відновлення, то столиця має оголошувати злив води з будинків та евакуацію. Якщо на ТЕЦ зруйновані котли і немає впевненості, що вони за кілька днів запрацюють, то тут мовиться про техногенну катастрофу.
Однак варто зазначити, що такий сценарій був би у випадку, якби в Києві не було інших джерел тепла.
В Києві, крім ТЕЦ, вони є. Крім того, люди скористаються можливістю хоч трохи опалюватись електрикою. Тому шансів на реальне замерзання системи в столиці чи іншому великому місці небагато. Я не вірю, що росіяни здатні реалізувати такі ризики,
– підкреслив Харченко.
Нагадаймо, що раніше директор Центру досліджень енергетики повідомив, що в столиці України є понад 186 котелень, які розподілені по всьому місту. Тобто при найгіршому сценарії російських обстрілів цей резерв живлення теплом залишається.
29 жовтня в Києві вже розпочався опалювальний сезон, про що повідомив мер міста Віталій Кличко.
Ризики під час опалювального сезону: деталі
- Наприкінці жовтня прем'єр-міністрка України Юлію Свириденко заявила, що понад 55% об'єктів соціальної інфраструктури вже під'єднано до опалення. У 13 областях тепло частково подають і до житлових будинків.
- Володимир Зеленський повідомив, що через збільшення російських атак на критичну інфраструктуру цьогорічна зима буде важкою. За його словами, наша країна готується до імпорту газу та потребує близько 2 мільярдів доларів для стабільного проходження опалювального сезону.
- Відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, які пошкодив ворог під час повітряних атак, тривають.