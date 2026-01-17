Зеленський доручив розібратися, чому деякі будинки в Києві досі без опалення

У суботу, 17 січня, Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Зокрема, він доручив розібратися, чому деякі будинки в Києві досі залишаються без тепла.

Яка ситуація з опаленням у столиці?

У звітах із міського та урядового рівнів є відмінності щодо їх кількості. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента.

За словами Зеленського, на зустрічі прозвучали доповіді про ліквідацію наслідків російських атак і реалізацію рішень, які мають додати стійкості українським містам і громадам.

Окремо президент доручив розібратися щодо ситуації з опаленням у столиці, адже звіти про кількість будинків з теплом у Києві різняться.

Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально увімкнутися, щоб допомогти людям,

– наголосив він.

Окрім того, необхідно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. "Всі рішення для цього вже є", – додав Зеленський.

Найскладніша ситуація наразі в Києві та області, а також на Харківщині й Запоріжжі. Після нічного удару по Київщині з'явилися додаткові виклики для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби вже залучені.



Зеленський провів енергетичний селектор / Фото ОП

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ оперативно розгортає додаткові пункти підтримки та розширило роботу лінії 112. Очільник відомства Ігор Клименко повідомив, що наразі вона приймає заяви про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.

Що відомо про ситуацію в Києві?