Зеленський доручив розібратися, чому деякі будинки в Києві досі без опалення
- Зеленський доручив розібратися, чому в столиці деякі будинки залишаються без опалення, а звіти щодо цього різняться.
- Влада планує прискорити імпорт електрики та залучити додаткове обладнання від партнерів, відповідні рішення вже є.
У суботу, 17 січня, Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Зокрема, він доручив розібратися, чому деякі будинки в Києві досі залишаються без тепла.
Яка ситуація з опаленням у столиці?
У звітах із міського та урядового рівнів є відмінності щодо їх кількості. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента.
За словами Зеленського, на зустрічі прозвучали доповіді про ліквідацію наслідків російських атак і реалізацію рішень, які мають додати стійкості українським містам і громадам.
Окремо президент доручив розібратися щодо ситуації з опаленням у столиці, адже звіти про кількість будинків з теплом у Києві різняться.
Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально увімкнутися, щоб допомогти людям,
– наголосив він.
Окрім того, необхідно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. "Всі рішення для цього вже є", – додав Зеленський.
Найскладніша ситуація наразі в Києві та області, а також на Харківщині й Запоріжжі. Після нічного удару по Київщині з'явилися додаткові виклики для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби вже залучені.
Зеленський провів енергетичний селектор / Фото ОП
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ оперативно розгортає додаткові пункти підтримки та розширило роботу лінії 112. Очільник відомства Ігор Клименко повідомив, що наразі вона приймає заяви про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.
Що відомо про ситуацію в Києві?
Раніше для ліквідації наслідків ворожих обстрілів енергетичних об'єктів Києва за дорученням президента створили цілодобовий штаб, а КМДА склала список аптечних пунктів, що працюватимуть цілодобово в разі повного знеструмлення міста. Водночас виші та профтехи столиці переведуть на дистанційне навчання.
До слова, уряд вирішив надати статусу критичної інфраструктури будинкам з електроопаленням, тож їх не знеструмлюватимуть за графіками. Однак ексклюзивно для 24 Каналу експерт з питань енергетики Володимир Омельченко розповів, що пріоритет доречно віддавати й будинкам Києва, які вже понад тиждень без теплопостачання.
Нагадаємо, після ворожого обстрілу 9 січня половина багатоповерхівок столиці – майже 6 тисяч – залишилися без опалення. Станом на 14 січня було інформація про близько 400 таких будинків.