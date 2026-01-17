Зеленский поручил разобраться, почему некоторые дома в Киеве до сих пор без отопления

В субботу, 17 января, Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор. В частности, он поручил разобраться, почему некоторые дома в Киеве до сих пор остаются без тепла.

Какова ситуация с отоплением в столице?

В отчетах с городского и правительственного уровней есть различия по их количеству. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента.

Смотрите также Киевляне публикуют кадры, как в домах массово прорывает трубы: что происходит

По словам Зеленского, на встрече прозвучали доклады о ликвидации последствий российских атак и реализации решений, которые должны добавить устойчивости украинским городам и общинам.

Отдельно президент поручил разобраться относительно ситуации с отоплением в столице, ведь отчеты о количестве домов с теплом в Киеве различаются.

Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально включиться, чтобы помочь людям,

– подчеркнул он.

Кроме того, необходимо максимально ускориться с увеличением объемов импорта электричества и привлечением дополнительного оборудования от партнеров. "Все решения для этого уже есть", – добавил Зеленский.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве и области, а также на Харьковщине и Запорожье. После ночного удара по Киевской области появились дополнительные вызовы для Гостомеля, Бучи, Ирпеня – все необходимые службы уже привлечены.



Зеленский провел энергетический селектор / Фото ОП

Напомним, Министерство внутренних дел оперативно разворачивает дополнительные пункты поддержки и расширило работу линии 112. Глава ведомства Игорь Клименко сообщил, что сейчас она принимает заявления об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.

Что известно о ситуации в Киеве?