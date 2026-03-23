У частині областей завершили опалювальний сезон: де вже відключили тепло
- У Києві завершення опалювального сезону для житлових будинків заплановано на 24 березня, а для закладів соціальної сфери – за заявкою керівника закладу.
- У Дніпрі розпочали завершення опалювального сезону найраніше, а Миколаїв приєднається до Києва 24 березня.
В Україні завершення опалювального сезону відбувається відповідно до погодних умов та рішення міськради. Через потепління та підвищення добових температур у низці областей вже вимкнули теплопостачання.
У яких містах України вимкнули опалення?
Нині триває завершення опалювального сезону, однак в деяких областях тепло відключили раніше.
Хоча в Україні цьогорічний опалювальний сезон офіційно триває до 31 березня, за постановою Кабміну опалення можуть вимкнути раніше. Органи місцевої влади ухвалюють відповідне рішення, якщо середня добова температура протягом 3 днів перевищує 8 градусів тепла.
Що з опаленням у Києві?
У КМДА вирішили закінчити опалювальний сезон з 24 березня. Однак це стосується житлових будинків.
Щодо соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, дитячі садочки та школи – відключатимуть від теплопостачання за заявкою керівника закладу.
Зокрема, що під час ухвалення рішення враховували погодні умови, потепління та можливість раціонального використання енергоносіїв.
Коли у Львові припинять теплопостачання?
Станом на 23 березня офіційних повідомлень про відключення тепла в місті – немає.
Однак за законодавством завершення опалювального сезону заплановане на 31 березня 2026 року. Тож, Львів має ще тиждень на відповідне рішення.
Відколи без тепла Дніпро?
У місті почали завершувати опалювальний сезон найраніше в Україні, з 20 березня.
У розпорядженні міського голови йдеться про те, що середньодобова температура повітря підвищилася, тому з'явилася підстава для вимкнення теплопостачання.
Яка ситуація з опаленням в Одесі?
Місцева влада поки не оголосила точну дату відключень тепла. Однак, як і у Львові, місто має виконати процедуру до 31 березня.
Як обмежили тепло в Харкові?
Раніше мер міста Ігор Терехов повідомляв, що опалювальний сезон у Харкові завершиться, коли настане стабільне потепління.
Нині котельні працюють в дискретному режимі. Тобто коли стає тепліше – подача тепла в оселі зменшується. Так вдається економити газ. Однак про повне припинення теплопостачання поки не йдеться.
Де ще відключили опалення?
23 березня опалювальний сезон завершили в Кривому Розі та Херсоні. Водночас відомо, що в цей день Луцьк ухвалив рішення про припинення подачі тепла через потепління.
24 березня опалення почнуть вимикати в Миколаєві.
Як пройшов опалювальний сезон 2025 – 2026 років?
За рішенням Кабінету міністрів опалення в домівках українців мали вмикати з 1 листопада 2025 року. Однак незабаром почалися масовані обстріли Росії з прицілом на енергетику. Внаслідок цього українці залишалися не лише без світла, а й без тепла. Чи не найбільше страждали Київ та Харків.
У столиці в сильні морози без тепла були тисячі будинків. А деякі оселі в Дарницькому та Дніпровському районах до кінця зими так і не отримали теплопостачання. Причиною цього є критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.
Раніше міністр енергетики Денис Шминаль повідомляв, що Україна пройшла найтяжчу зиму в історії. А щоб не допустити подібного – підготовка до опалювального сезону 2026 – 2027 років стартує вже зараз. Зокрема на енергетику виділили понад 12 мільярдів гривень.