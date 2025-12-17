Питання виживання: на скільки вистачить газу цієї зими й чи реально захистити газову інфраструктуру

Україна проживає четверту зиму в умовах повномасштабної війни. Проте якщо раніше ключові виклики для тилу зосереджувалися довкола нестачі електроенергії, спричиненої російськими обстрілами, то цьогоріч ворог створює загрозу для газовидобутку.

У 2025 році росіяни понад 20 разів атакували газову інфраструктуру України, пошкоджуючи й руйнуючи об’єкти видобутку, транспортування та зберігання палива.

24 Канал поспілкувався з експертами про те, чи вистачить Україні запасів газу на опалювальний сезон та як можна захистити інфраструктуру від атак, а також зібрав хронологію обстрілів за 2025 рік.

Яка потреба газу для опалювального сезону 2025/2026

Для опалювального сезону Україна накопичила у сховищах достатньо газу. Однак проходження зими залежатиме від стану власного видобутку й інтенсивності російських атак на інфраструктуру. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

На опалювальний сезон Україна потребує близько 13 мільярдів кубометрів газу. За словами експерта Геннадія Рябцева, повністю викачати ці обсяги зі сховищ не можна, адже там має залишитися:

газ довготривалого зберігання;

буферний газ;

газ, який належить нерезидентам.

Якщо вирахувати їх із загальних запасів, залишається 8,4 – 8,5 мільярда кубометрів, каже експерт.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Їх цілком достатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Безпосередньо енергетикам потрібні від 3 до 4 мільярдів кубометрів, залежно від того, наскільки низькою є температура. Проблема полягає в тому, що справедливо цих 8,4 мільярда буде достатньо лише якщо суттєво не зменшиться обсяг видобутку в Україні. А він безпосередньо визначається тим, наскільки активно Росія обстрілюватиме об'єкти газовидобутку та газотранспортну систему. Зокрема, газокомпресорні станції.

Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу розповів, раніше загальний обсяг внутрішнього видобутку газу в Україні сягав близько 20 мільярдів кубометрів, а споживання залежатиме від погодних умов узимку.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Для проходження опалювального сезону "Укргазвидобування" завжди добувало 12 – 13 мільярдів кубометрів. Цього цілком вистачало, аби перекрити потреби населення. Тим більше, що собівартість видобутку цього газу є достатньо низькою, і як наслідок збитків дуже сильно ніхто не ніс. Населення, залежно від зимових умов, на рік споживає приблизно 12 – 13 мільярдів метрів кубічного газу. Це на все: на приготування їжі, опалення, на все повністю.

Водночас раніше експерт з енергетики Юрій Корольчук висловлював 24 Каналу думку про те, що через проблеми із газовою інфраструктурою легкого проходження опалювального сезону очікувати не варто.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Газ – це проблема, бо удари по компресорних станціях фактично зменшують можливість підіймати необхідні обсяги газу. Зими, які ми проходили в минулі роки, розслабили всіх. Ситуація з газом стала гіршою, а четверта зима, напевно, теплою вже не буде.

Скільки імпортного газу потрібно Україні на зиму

Через масовані атаки Росії на інфраструктуру, Україна в жовтні 2025 року тимчасово втратила власний видобуток газу, тож виникла потреба у розширенні імпорту, який і раніше був досить високим.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького, потреба в додаткових обсягах імпорту виникла вже на початку року через масовані ворожі обстріли у лютому та березні, коли була втрачена велика частина внутрішнього видобутку газу.

Зверніть увагу! У липні 2025 року імпорт газу до України досяг максимуму за майже два роки й становив 833 мільйони кубометрів. Це у півтора раза більше, ніж було у червні, та у 16 разів перевищує обсяги імпорту в липні 2024 року.

Голова Нафтогазу повідомив, що через потребу в додаткових обсягах імпорту для накопичення 13,2 мільярда кубометрів газу у сховищах витратили близько мільярда доларів власних коштів і близько 1,5 мільярда доларів залучених.

Після масованих атак восени й втрату власного газовидобутку потреба в імпорті зросла. За даними Сергія Корецького, для сталого проходження опалювального сезону потрібно додатково понад 4 мільярди кубометрів газу. На закупівлю – 1,9 мільярда євро.

Уряд зараз доручив Нафтогазу сформувати додаткові запаси газу. Їх зараз закуповують. Це той страховий запас, який дозволить зменшити можливі негативні наслідки, які настануть, якщо Росії вдасться пошкодити об'єкти газовидобутку й це призведе до скорочення обсягів видобутку в Україні,

– говорить експерт Геннадій Рябцев.

За оцінками Національного банку України станом на жовтень, потреби в імпорті газу на найближчі роки очікують у наступних обсягах:

6 мільярдів кубометрів у 2025 році;

5 мільярдів кубометрів у 2026 році;

3 мільярди кубометрів у 2027 році.

Витрати зростуть більше, ніж на 3 мільярди доларів у 2025 році й ще настільки ж у 2026 – 2027 роках.

Зауважте! За словами прем’єр-міністрки України Юлії Свириденко, станом на початок листопада на імпорт газу знайшли 1,36 мільярда євро із 1,9 потрібних. Їх надали європейські та міжнародні фінансові партнери. Також у грудні на закупівлю імпортного газу Нафтогаз отримав новий кредит у розмірі 5 мільярдів гривень.

Яка вартість газу на ринку

За даними ExPro, на внутрішньому ринку ціни на природний газ упродовж 1 – 5 грудня знижувалися, як і на європейських хабах на тлі забезпеченості ринку газом, зокрема зрідженим зі США.

Наприкінці першого тижня грудня газ в Україні торгувався за ціною 23 770 – 24 100 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Станом на початок грудня запаси газу в українських сховищах становили 13 мільярдів кубометрів. Відбір газу наростав, проте був суттєво нижчим у порівнянні з тогорічними обсягами. Водночас імпорт газу до України дещо знизився – до 21,3 мільйона кубометрів на добу.

Раніше ми повністю покривали внутрішні потреби завдяки власному видобутку. Але після того, як росіяни почали гатити по підприємствах з видобутку газу, ми опинилися в ситуації, коли його не вистачає. І поїхав імпортний газ, але куплений на споті, тобто сьогодні на сьогодні, а він набагато дорожчий, ніж за довгостроковими контрактами. Газ, який заїжджає в українське сховище, фантастично дорогий,

– каже економіст Олег Пендзин.

Як росіяни знищують газовидобуток в Україні

За словами голови правління НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького, під час атак росіяни цілять по інфраструктурі видобутку, розподілу та зберіганню газу, а інтенсивність і масованість ударів зросла в рази.

За підсумками ударів у лютому 2025 року Україна втратила понад 50 % видобутку газу. Восени тільки у жовтні нафтогазовий комплекс зазнав семи масованих обстрілів з боку Росії.

Російські атаки 2025 року:

15 січня росіяни вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині ;

росіяни вдарили по газовій інфраструктурі на ; 11 лютого під обстрілом опинилася газова інфраструктура на Полтавщині;

під обстрілом опинилася газова інфраструктура на Полтавщині; 20 лютого пошкоджень зазнали виробничі потужності газової інфраструктури України;

пошкоджень зазнали виробничі потужності газової інфраструктури України; 7 березня ворог уразив виробничі потужності Нафтогазу, на Тернопільщині були влучання в газотранспортну мережу;

ворог уразив виробничі потужності Нафтогазу, на були влучання в газотранспортну мережу; 18 березня відбулася комбінована атака на газовидобувні потужності Нафтогазу;

відбулася комбінована атака на газовидобувні потужності Нафтогазу; 28 квітня внаслідок атаки зазнав пошкоджень об'єкт газової інфраструктури Черкащини ;

внаслідок атаки зазнав пошкоджень об'єкт газової інфраструктури ; 22 липня відбувся масований обстріл об’єктів газовидобутку Нафтогазу;

відбувся масований обстріл об’єктів газовидобутку Нафтогазу; 6 серпня Росія ударила по компресорній станції Оператора ГТС України на Одещині поблизу кордону з Румунією, який забезпечує диверсифікований маршрут постачання газу до України;

Росія ударила по компресорній станції Оператора ГТС України на Одещині поблизу кордону з Румунією, який забезпечує диверсифікований маршрут постачання газу до України; 3 жовтня під обстрілом опинилася низка об’єктів газотранспортної інфраструктури Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині ;

під обстрілом опинилася низка об’єктів газотранспортної інфраструктури Нафтогазу на ; 5 жовтня ударів зазнало газосховище на Львівщині;

ударів зазнало газосховище на Львівщині; 15 жовтня стало відомо, що за тиждень росіяни тричі атакували газову інфраструктуру на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині, а також ТЕЦ Нафтогазу;

стало відомо, що за тиждень росіяни тричі атакували газову інфраструктуру на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині, а також ТЕЦ Нафтогазу; 16 жовтня вшосте сталося влучання та пошкодження об’єктів газової галузі, частина припинила роботу, постраждали четверо працівників;

вшосте сталося влучання та пошкодження об’єктів газової галузі, частина припинила роботу, постраждали четверо працівників; 28 жовтня через атаку пошкоджені виробничі потужності на Полтавщині ;

через атаку пошкоджені виробничі потужності на ; 1 листопада удар припав на газовидобувний об’єкт на Полтавщині: сталася пожежа, пошкоджені виробничі потужності;

удар припав на газовидобувний об’єкт на Полтавщині: сталася пожежа, пошкоджені виробничі потужності; 8 листопада ураження зазнали об’єкти видобутку та зберігання газу, поранений співробітник Нафтогазу ;

ураження зазнали об’єкти видобутку та зберігання газу, ; 25 листопада відбувся обстріл газових об’єктів Нафтогазу;

відбувся обстріл газових об’єктів Нафтогазу; 1 і 2 грудня росіяни завдали низки ударів по об’єктах газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу, є руйнування;

росіяни завдали низки ударів по об’єктах газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу, є руйнування; 9 грудня ворог прагнув вивести з ладу критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання.

Чи можна захистити газову інфраструктуру від атак

Захист об’єктів газової інфраструктури можливий, проте він ускладнений і не може вберегти від атак балістикою. Про це в коментарі 24 Каналу розповідав експерт Святослав Павлюк.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Я бачив бігбеги, мішки, на газовій інфраструктурі ще у 2023 році. Тобто не можна сказати, що нічого не робиться. Але газопереробний завод, компресорні станції – це великі споруди, їх так просто не закриєш. Компресор магістрального газопроводу – це величезна машина розміром у два-три залізничні контейнери. Вона висока, її видно й сховати дуже складно, вона спалює частину газу для своєї роботи. Компресор мусить бути відкритий, щоб скидати кудись тепло.

Голова правління Нафтогазу Сергій Корецький на брифінгу в жовтні розповідав, що тільки за шість атак у жовтні росіяни випустили по газовій інфраструктурі сотню ракет, зокрема балістичних, та сотні ударних дронів. Найбільш ефективним захистом від них є робота ППО. Додатково ураженню запобігає також захист на об’єктах.

Є користь від збудованого фізичного захисту першого рівня плюс, який допомагає зберігати обладнання від уламкових уражень, прямих влучань. На жаль, від ракет, балістики, захистити обладнання складно, подекуди неможливо, тому є руйнування,

– сказав Сергій Корецький.

Цікаво! У 2024 році Укртрансгаз замовляв послуги з розробки захисту газосховищ. Йшлося про розробку концептуальних інженерних пропозицій для улаштування захисних споруд на об’єктах.