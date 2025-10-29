Дніпро та область розпочинають опалювальний сезон: в одному з міст підготовка ще триває

39 громад Дніпропетровщини розпочали опалювальний сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Владислава Гайваненка.

Рішення кожне місто ухвалюватиме самостійно, орієнтуючись на погодні умови. Деякі з громад розпочнуть опалювальний сезон уже днями.

За словами Гайваненка, в області оновили і замінили 124 кілометри мереж, понад 40 котлів. Усі об’єкти соцсфери готові й поступово починають заживлюватися.

Разом з тим ще тривають ремонтні роботи у Кривому розі, систему заповнюють теплоносієм.

У Вінниці 30 жовтня розпочнуть опалювальний сезон. Тепло подаватимуть до житлових будинків, процес буде поступовим.

З 29 жовтня в одній на Житомирщині починається опалювальний сезон для всіх теплогенеруючих підприємств, якщо температура впаде нижче 8 градусів.

На Харківщині розпочався опалювальний сезон, опалення подають у 17 населених пунктів. В області працюють 66 котелень.

Одеса та область розпочнуть опалювальний сезон у найближчі тижні з термінами подачі тепла від 3 днів до 2 тижнів залежно від громади. Дата початку подачі тепла залежить від температури повітря в конкретному населеному пункті.

У Львові опалювальний сезон для населення розпочнеться з 3 листопада. Соціальні заклади міста, такі як дитсадки, школи та лікарні, вже отримують тепло.