Днепр и область начинают отопительный сезон: в одном из городов подготовка еще продолжается
- 39 громад Днепропетровщины уже начали отопительный сезон, остальные планируют подать тепло в ближайшие дни.
- В Кривом Роге продолжаются ремонтные работы, а систему заполняют теплоносителем.
Часть громад Днепропетровщины уже начали отопительный сезон. Все остальные будут подавать отопление в дома в ближайшие дни.
Что известно об отоплении в Днепропетровской области?
39 общин Днепропетровщины начали отопительный сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.
Решение каждый город будет принимать самостоятельно, ориентируясь на погодные условия. Некоторые из общин начнут отопительный сезон уже на днях.
По словам Гайваненко, в области обновили и заменили 124 километра сетей, более 40 котлов. Все объекты соцсферы готовы и постепенно начинают подавать тепло.
Вместе с тем еще продолжаются ремонтные работы в Кривом Роге, систему заполняют теплоносителем.
Какие города также начинают отопительный сезон?
В Виннице 30 октября начнут отопительный сезон. Тепло будут подавать в жилые дома, процесс будет постепенным.
С 29 октября в одной на Житомирщине начинается отопительный сезон для всех теплогенерирующих предприятий, если температура упадет ниже 8 градусов.
На Харьковщине начался отопительный сезон, отопление подают в 17 населенных пунктов. В области работают 66 котельных.
Одесса и область начнут отопительный сезон в ближайшие недели со сроками подачи тепла от 3 дней до 2 недель в зависимости от общины. Дата начала подачи тепла зависит от температуры воздуха в конкретном населенном пункте.
Во Львове отопительный сезон для населения начнется с 3 ноября. Социальные учреждения города, такие как детсады, школы и больницы, уже получают тепло.
Закарпатье начало отопительный сезон, все 64 общины определили даты запуска тепла. 492 котельные работают на древесине, 21 на электроотоплении.