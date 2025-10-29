Днепр и область начинают отопительный сезон: в одном из городов подготовка еще продолжается

Часть громад Днепропетровщины уже начали отопительный сезон. Все остальные будут подавать отопление в дома в ближайшие дни.

Что известно об отоплении в Днепропетровской области?

39 общин Днепропетровщины начали отопительный сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

Решение каждый город будет принимать самостоятельно, ориентируясь на погодные условия. Некоторые из общин начнут отопительный сезон уже на днях.

По словам Гайваненко, в области обновили и заменили 124 километра сетей, более 40 котлов. Все объекты соцсферы готовы и постепенно начинают подавать тепло.

Вместе с тем еще продолжаются ремонтные работы в Кривом Роге, систему заполняют теплоносителем.

Какие города также начинают отопительный сезон?