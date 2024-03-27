Завершення опалювального сезону: коли українцям відключать тепло

Нещодавно уряд затвердив можливість дострокового завершення опалювального сезону у деяких регіонах. Йдеться про області, що найбільше постраждали від російських атак.

Коли закінчується сезон у Харкові

У Харкові опалювальний сезон мав завершитись 26 березня. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що це вимушене рішення, прийняте через обстріл громади 22 числа.

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Комунальники активно працювали над відбудовою пошкодженої системи. Однак, певна частина комунікацій усе ж не підлягає відновленню.

Яка ситуація з теплом у Києві

У Києві опалювальний сезон вирішили закінчити 28 березня. На це вплинуло значне підвищення температури повітря.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що попри ворожі обстріли, енергосистема вистояла і теперішній опалювальний сезон пройшов успішно. Київський міський голова наголосив, що відключення теплопостачання відбуватиметься протягом декількох днів.

Коли відключать опалення у Львові

28 березня має призупинитись опалювальний сезон у Львові. Тобто, якщо температура понизиться знову, опалення включать.

При цьому, школи, садочки та лікарні, зможуть і далі отримувати теплопостачання. Для цього їхнім керівникам потрібно буде подати лист-звернення.

Коли закінчиться опалювальний сезон у Миколаєві

Рішення про відключення опалення приймається, якщо протягом щонайменше 3 днів середньодобова температура сягає +8 градусів за Цельсієм.

Відключення опалення у Миколаєві заплановане на 28 березня. Перший заступник директора ЖКГ Ігор Набатов пояснив, що продовження теплопостачання для деяких установ буде здійснюватись без додаткових звернень. Йдеться про:

дитсадки;

пологові будинки;

лікарні;

амбулаторії

Технологічно це буде відбуватися протягом п'яти пленарних днів. Саме за цей період ми вийдемо на ті показники, які визначені законодавством в частині середньої добової температури вище восьми градусів,

– наголошує Набатов

Що відбувається у Чернівцях

Під час засідання чернівецького виконкому понеділок, було прийняте рішення про завершення опалювального сезону. Процес відключення розпочнеться 29 березня.

Коли відключать опалення в Ужгороді

Відключення опалення у Ужгороді планується з 1 квітня. Це рішення було ухвалено 27 березня під час засідання членів виконкому Ужгородської міської ради.

Яка ситуація зараз у Запоріжжі

Завершення опалювального сезону заплановане на 29 березня. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що таке рішення прийняте саме через підвищення середньодобової температури.

Коли відключать опалення у Рівному

На Рівненщині достроково завершується опалювальний сезон у окремих громадах. За планом це мало статися 15 квітня. Однак, уже 30 та 31 березня відбудеться відключення опалення у Дубровицькій та Клесівській громадах.

Коли відключать тепло в Івано-Франківську

Під час брифінгу заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак повідомив, що відключення опалення планується на 1 квітня.

Однак, якщо середньодобова температура не зміниться і буде лише зростати, завершення опалювального сезону може відбутися швидше.

Коли закінчиться сезон у Вінниці

23 березня відбулося засідання виконкому Вінницької міської ради. Під час нього, було прийняте рішення про завершення опалювального сезону 27 числа.

Не будуть підлягати відключенню заклади охорони здоров’я, освіти та соціального захисту. Опалювальний сезон у цих установах закінчиться після заяв від їхніх керівників до теплопостачальних підприємств.

Яка ситуація у Тернополі

У Тернополі завершення опалювального сезону заплановане на 29 березня Відключення системи має розпочатися рівно опівночі.

Жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендовано закінчити опалювальний період з 29 березня 2024 року,

– йдеться на сайті міськради Тернополя

Коли завершився опалювальний сезон у Херсоні

26 березня опалювальний сезон у Херсоні було завершено. Рішення прийняте через підвищення середньодобової температури повітря.

Яка ситуація з теплом у Луцьку

Завершення опалювального сезону у Луцьку відбуватиметься 28 березня. При цьому, Луцький міський голова Ігор Поліщук наголосив, що деякі бюджетні установи зможуть повернути собі теплопостачання через спеціальне звернення.

Що чекає на Полтавщину

На Полтавщині відключення відбуватиметься окремо у кожній громаді. Поки що ситуація виглядає так:

27 березня – Грішні Плавні;

28 березня – Кременчук;

1 квітня – Лубни, Миргород, Гадяч та Полтава.

У деяких містах рішення про відключення опалювальної системи ще не прийняте. Зокрема в Одесі.