Україна продовжує готуватися до опалювального сезону. Підготовка до зими і стабільне її проходження наразі залишається одним із 12 головних напрямків роботи уряду.

Наскільки Україна готова до зими?

У рамках підготовки представники уряду провели у четвер, 11 вересня, виїзне засідання Антикризового енергетичного штабу у Запоріжжі, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також Можуть позбавити міста тепла: яким населеним пунктам загрожують проблеми з настанням холодів

За словами прем'єрки, на сьогодні готовність інфраструктури України до опалювального сезону складає більш як 80% по основних секторах.

Підготували 115 тисяч будинків і майже 22 тисячі об’єктів соцсфери. Доручила колегам завершити всі підготовчі заходи до початку опального сезону,

– зазначила Свириденко.

Засідання Антикризового штабу у Запоріжжі / Юлія Свириденко

Наразі уряд визначив кілька основних задач, які треба виконати для успішного проходження опалювального сезону:

подбати про безпеку енергооб'єктів;

забезпечити швидке відновлення потужностей – планові ремонти та після російських обстрілів;

підготувати запаси пального;

провести ремонт газотранспортної системи;

вирішити питання заборгованості за енергоресурси;

посилити самодостатність українських громад.

Вчора рішенням Кабміну дозволили спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених об'єктів на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури. Закликаю користуватися цим ресурсом,

– додала прем'єрка.

Окремо уряд працює з Генштабом над питанням захисту енергетичних об'єктів України за допомогою систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Варто знати! Кабмін приділяє також увагу компаніям, що випускають обладнання для енергетики й транспорту, щоб підтримати розвиток саме українського виробництва.

Підготовка до опалювального сезону: що відомо?