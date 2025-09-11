Укр Рус
11 вересня, 17:54
Опалювальний сезон близько: в уряді розповіли про готовність України до зими

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Готовність інфраструктури України до опалювального сезону складає понад 80% по основних секторах, підготовано 115 тисяч будинків та майже 22 тисячі об’єктів соцсфери.
  • Уряд працює над захистом енергетичних об'єктів за допомогою систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби, а також підтримує українське виробництво енергетичного обладнання.

Україна продовжує готуватися до опалювального сезону. Підготовка до зими і стабільне її проходження наразі залишається одним із 12 головних напрямків роботи уряду.

Наскільки Україна готова до зими? 

У рамках підготовки представники уряду провели у четвер, 11 вересня, виїзне засідання Антикризового енергетичного штабу у Запоріжжі, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко

За словами прем'єрки, на сьогодні готовність інфраструктури України до опалювального сезону складає більш як 80% по основних секторах. 

Підготували 115 тисяч будинків і майже 22 тисячі об’єктів соцсфери. Доручила колегам завершити всі підготовчі заходи до початку опального сезону, 
– зазначила Свириденко. 

Засідання Антикризового штабу у Запоріжжі / Юлія Свириденко 

Наразі уряд визначив кілька основних задач, які треба виконати для успішного проходження опалювального сезону:

  • подбати про безпеку енергооб'єктів;
  • забезпечити швидке відновлення потужностей – планові ремонти та після російських обстрілів;
  • підготувати запаси пального;
  • провести ремонт газотранспортної системи;
  • вирішити питання заборгованості за енергоресурси;
  • посилити самодостатність українських громад. 

Вчора рішенням Кабміну дозволили спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених об'єктів на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури. Закликаю користуватися цим ресурсом, 
– додала прем'єрка. 

Окремо уряд працює з Генштабом над питанням захисту енергетичних об'єктів України за допомогою систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). 

Варто знати! Кабмін приділяє також увагу компаніям, що випускають обладнання для енергетики й транспорту, щоб підтримати розвиток саме українського виробництва. 

Підготовка до опалювального сезону: що відомо? 

  • Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що підготовка енергетичних секторів до майбутньої зими триває ще з літа. Він підтвердив, що планується посилити захист енергосистеми, зокрема через розширення можливостей ППО.

  • Разом з тим Зеленський наголосив, що Росія намагається перешкодити Україні у підготовці до опалювального сезону, спрямовуючи свої атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, за його словами, це стосується також видобутку газу.

  • Через скорочення видобутку газу Україні доводиться імпортувати багато палива з-за кордону. В цьому їй допомагають західні партнери. Зокрема, Норвегія вирішила виділити 1 мільярд норвезьких крон (або близько 98 мільйонів доларів) для закупівлі газу до зими. Також "Нафтогаз України" підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 550 мільйонів євро для закупівлі газу до зими.  