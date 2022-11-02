Коли стартує опалювальний сезон в Тернополі

2 листопада 2022 , 16:31
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В Тернополі опалювальний сезон розпочнеться 4 листопада. Усім тернополянам варто підготуватися до візитів аварійних служб. Про це повідомив мер міста.

Коли чекати тепла в будинках

Мер Тернополя Сергій Надал у своєму телеграм-каналі повідомив, що опалювальний сезон у місті розпочнеться з 4 листопада. 

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Прошу мешканців відчиняти двері аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання,
– зазначив Надал.

До слова, опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Києва розпочався ще 7 жовтня.

На скільки Україна готова до зими

  • За даними "Нафтогазу", станом на 1 жовтня в Україні є 14,3 мільярда кубометрів газу. Цього впритул може вистачити, щоб пройти опалювальний сезон.
  • Крім газу, потрібно запастися ще й вугіллям. На даний момент, в Україні є 1,8 мільйона тонн вугілля. Цих запасів більше, ніж торік, проте їх все одно не вистачатиме. 

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Що варто зробити, аби підготуватися до опалювального сезону

  • Насамперед подбайте про проведення побутової термомодернізації. Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;
  • Відсуньте меблі від батарей, заберіть штори, що затримують тепло;
  • Відрегулюйте пластикові вікна, а якщо у вас дерев'яні вікна, то заклейте їх так, щоб не було щілин, які пропускатимуть тепло;
  • Придбайте туристичний пальник, який допоможе у приготуванні їжі;
  • Встановіть генератор за можливості;
  • Стане у пригоді газовий обігрівач;
  • Запасіться приладами на сонячних батареях: ліхтариками, зарядними пристроями та інше.
Автор: Валерія Городинська